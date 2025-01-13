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AH股新聞

13/01/2025 10:42

【聚焦人幣】人行上調參數至新高，分析指穩匯率仍主要靠中間價

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行、國家外匯管理局今日將企業和金融機構的跨境融資
宏觀審慎調節參數從１﹒５上調至１﹒７５，創歷史新高。不過，市場人士認為，此舉更多是信
號意義，維穩匯率仍多靠中間價。
　
　　跨境融資宏觀審慎調節系數上調，意味著未來企業和金融機構跨境融資的上限是上升的，有
助於增加跨境資金的流入，助力緩解人民幣貶值壓力，同時也會提高宏觀槓桿率。市場人士指出
，調升參數與調整外匯存款準備金率、外匯風險準備金率的用意是一致的，均是在形成單邊升貶
值之際出手干預的重要手段。
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青稱，近期穩匯市政策工具頻出，與人行近期再度強調「三個堅
決」一起，向市場傳達更加明確有力的穩匯率政策立場。如果未來出現人民幣匯率背離基本面的
急漲急跌情況，監管層穩匯市工具還會及時出手。
　
　　瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，人行此舉信號效應比較大，穩匯率手段仍然以中
間價為主。在匯率面臨較大單邊壓力的關口，人行繼續釋放穩定匯率信號，但由於境內融資成本
較低，該政策實際對資金流和匯率影響較為有限。
　
　　上周美國公布的非農數據大幅向好，美指和美債收益率均明顯上行，中美１０年期國債息差
擴大至３１４個基點創新高，人民幣面臨的外部壓力進一步增大，而上周人民幣即期匯價不斷逼
近交易區間下限，如果不出台進一步的措施，即期匯價的彈性將進一步下降。（ｓｌ）

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