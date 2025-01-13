【數據解讀】機構料中國出口短期保持強勁，重點關注特朗普關稅

《經濟通通訊社１３日專訊》中國２０２４年１２月以美元計價出口、進口增速均超預期，

其中出口同比增１０﹒７％，遠勝預期的７﹒３％，進口由跌３﹒９％轉為增１％，創７月以來

五個月新高；全年計，出口增５﹒９％，進口增１﹒１％，貿易順差９９２１﹒６億美元創歷史

新高。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，２０２４年１２月中國出口增長保持強

勁，主要因為出口商預計２０２５年存在貿易戰風險，因此提前出口以避免被加徵更高的關稅。

他認為，在強勁出口和宏觀政策寬鬆助力下，中國經濟增速將趨穩；接下來需要重點關注未來幾

周美國政策舉措以及中國政府如何回應。



＊凱投宏觀：若美徵６０％關稅或拖累中國ＧＤＰ降０﹒５％＊



凱投宏觀中國經濟學家黃子淳表示，由於美國進口商在關稅上調前繼續囤積中國商品，預計

未來幾個月中國出口將保持強勁。但隨著特朗普政府將關稅威脅付諸行動，今年晚些時候中國出

口可能會減弱。去年１２月中國進口增速也出現反彈，短期內可能會進一步回升，因中國財政支

出加快將推動對工業品的需。



他並認為，如果特朗普政府兌現其競選時的「威脅」－－對所有中國商品徵收６０％關稅，

若人民幣兌美元匯率貶值至８元以抵消不利影響，在這種情景下，估計中國出口將減少約３％，

並帶動中國ＧＤＰ下降約０﹒５％。（ｓｌ）

