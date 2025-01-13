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AH股新聞

13/01/2025 14:18

【數據解讀】機構：擴內需政策發力，進口或有一定支撐

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國２０２４年１２月以美元計價出口、進口增速均超預期，
其中出口同比增１０﹒７％，遠勝預期的７﹒３％，進口由跌３﹒９％轉為增１％，創７月以來
五個月新高；全年計，出口增５﹒９％，進口增１﹒１％，貿易順差９９２１﹒６億美元創歷史
新高。
　
　　中信證券固定收益部宏觀研究員許樹正表示，特朗普上台後關稅政策的落地情況極具不確定
性，在關稅落地前「搶出口」現象仍可能給出口表現提供一定支撐。不過，目前海外需求表現分
化，英國及歐元區多國的經濟表現並不理想，需關注其對出口的潛在擾動。
　
　　進口方面，２０２４年中央經濟工作會議稱要增發超長期特別國債、持續支持「兩重」項目
和「兩新」政策實施，發改委近期也在發布會上對２０２５年「以舊換新」政策進行擴容，政策
端發力、維穩需求背景下，進口或有望得到一定支撐。
　
＊華創證券：外需改善、人幣貶值等有利出口＊
　
　　華創證券投資顧問部總經理屈慶則認為，１２月出口數據不錯，是因為外需改善、中國持續
的出口競爭力，疊加人民幣貶值對出口有利。「搶出口」因素肯定也佔一部分，但難言其有多大
比例。只要不發生明顯的貿易摩擦，中國的出口仍相對比較強。（ｓｌ）

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