【ＦＯＣＵＳ】去年貿易順差破紀錄，中國擴消費增緊迫感

【ＦＯＣＵＳ】中國以人民幣計外貿總值，繼２０２２年突破４０萬億大關後，２０２４年

再刷新４３﹒８５萬億歷史新高。外貿總體熱度持續景氣，但出口、進口差距續擴大，推動貿易

順差刷新７﹒０６萬億人幣

╱９９２１﹒６億美元歷史紀錄。那麼，頭頂「全球最大出口國」光環的中國，到底向世界出口

了甚麼

？又是甚麼拖累進口？



＊工業機器人、３Ｄ打印機、電動車出口飆＊



２０２３年出口額即相當於美國、荷蘭、瑞士三國總和的中國，周一（１３日）揭盅的

２０２４年美元計出口續表現標青，增５﹒９％（預期：７﹒４％）至近３﹒５８萬億，距離

２０２２年的３﹒５９萬億美元歷史紀錄僅一步之遙。以增速計，工業機器人、３Ｄ打印機、半

導體、電動車出口大幅領先，分別達４５％、３３％、１９％、１３％。



分商品類別看，去年出口金額最大的依次為「自動數據處理設備及其零部件」、「集成電路

」、「服裝及衣著附件」、「紡織品」、「手機」。對比１９９５年時的出口「五朵金花」－－

服裝

、箱包、鞋類、玩具、收音機，產品結構顯著優化升級。



值得一提的是，跨境電商佔整體外貿比重直逼６％，背後是ＴＥＭＵ（拼多多旗下）、速賣

通（阿里旗下）、Ｔｉｋｔｏｋｓｈｏｐ（字節跳動旗下）、ＳＨＥＩＮ等平台風生水起。數據

分析公司Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ就指，ＴＥＭＵ去年下載量增６９％至５﹒５億次，登頂全

球電商ＡＰＰ下載榜之首。



＊大宗價跌，人民幣計進口增速連降四年＊



再看進口，人民幣計增速連降四年至２﹒３％，美元計則增１％（預期：－１﹒４％）至

２﹒５８萬億美元

。如同２０２３年「量增價減」拖累進口跌５﹒５％，去年下半年大宗商品價格不同程度下跌，

影響了進口增速；以第二大進口類別「原油」為例，去年進口額跌幅３﹒９％，大於進口量跌幅

１﹒９％。



海關總署並指，一些國家濫用出口管制措施，亦制約了進口規模。數據顯示，第一大進口類

別「集成電路」去年進口額３８５６﹒４億美元，較２０２１年高峰時減少逾４６７億美元。不

過，去年全年服飾、水果、電子元件、半導體製造設備、葡萄酒進口分別增長５﹒６％、

８﹒６％、１０％、２１％、３９％。



＊關稅＋貿易壁壘壓頂，擴消費勢加力度＊



去年外貿被形容為「圓滿收官」，往前看，隨著高舉關稅大棒的特朗普將於下周一（２０日

）正式就任，而中美貿易逆差３６１０億美元，幾乎持平於貿易戰１﹒０前的２０１７年。另一

邊廂，去年有多達２８個貿易夥伴對中國進口產品發起調１６０宗貿易調查，分別較２０２３年

的１８個國家、６９宗調查大幅增加。



鑑於此，不難理解國務院副總理何立峰上周五（１０日）於擴消費工作推進會上強調，要深

刻認識做好擴消費工作的重要意義，進一步增強緊迫感和責任感，堅持目標導向、問題導向，加

大力度推動擴消費工作，著力擴大國內需求。

