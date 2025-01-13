《打擊貪腐》太平保險原副總經理肖星受賄逾八千萬，一審判囚終身

《經濟通通訊社１３日專訊》中國太平保險集團有限責任公司原黨委委員、執行董事、副總

經理肖星受賄８１４８萬餘元人民幣一案，今日在河南省新鄉市中級人民法院一審公開宣判。法

院對肖星以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對肖星犯罪所得

財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，１９９８年至２０２３年期間，肖星利用擔任共青團上海市委地區工作部科員

、統戰部副部長、市青聯副秘書長，中國人壽保險股份有限公司浦東新區支公司總經理，中國人

壽上海市分公司黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理，太平資產管理有限公司黨委副書記

、黨委書記、總經理，中國太平保險集團有限責任公司黨委委員、執行董事、副總經理等職務上

的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位

和個人在融資貸款、業務合作、求職就業等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計

折合人民幣８１４８萬元。



法院認為，肖星的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑒於肖星到案後如實供述

自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物及孳息

已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。



５３歲的肖星２０２３年７月被通報受查，去年１月被雙開和逮捕，同年７月一審開庭。據

中紀委國家監委此前的通報，肖星的問題包括搞迷信活動，對抗組織審查；利用職權違規在職工

錄用方面為他人謀取利益；利用職權或者職務上的影響為親屬經營活動謀取利益，安排他人支付

應由本人支付的費用，違規擁有非上市公司股份；踐踏黨紀國法，靠金融吃金融，大肆收錢斂財

，利用職務便利為他人在項目融資、業務合作等方面謀利，並非法收受巨額財物等。（ｓｌ）

