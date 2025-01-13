  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

13/01/2025 17:10

《打擊貪腐》太平保險原副總經理肖星受賄逾八千萬，一審判囚終身

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國太平保險集團有限責任公司原黨委委員、執行董事、副總
經理肖星受賄８１４８萬餘元人民幣一案，今日在河南省新鄉市中級人民法院一審公開宣判。法
院對肖星以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對肖星犯罪所得
財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。
　
　　經審理查明，１９９８年至２０２３年期間，肖星利用擔任共青團上海市委地區工作部科員
、統戰部副部長、市青聯副秘書長，中國人壽保險股份有限公司浦東新區支公司總經理，中國人
壽上海市分公司黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理，太平資產管理有限公司黨委副書記
、黨委書記、總經理，中國太平保險集團有限責任公司黨委委員、執行董事、副總經理等職務上
的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位
和個人在融資貸款、業務合作、求職就業等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計
折合人民幣８１４８萬元。
　
　　法院認為，肖星的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑒於肖星到案後如實供述
自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物及孳息
已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。
　
　　５３歲的肖星２０２３年７月被通報受查，去年１月被雙開和逮捕，同年７月一審開庭。據
中紀委國家監委此前的通報，肖星的問題包括搞迷信活動，對抗組織審查；利用職權違規在職工
錄用方面為他人謀取利益；利用職權或者職務上的影響為親屬經營活動謀取利益，安排他人支付
應由本人支付的費用，違規擁有非上市公司股份；踐踏黨紀國法，靠金融吃金融，大肆收錢斂財
，利用職務便利為他人在項目融資、業務合作等方面謀利，並非法收受巨額財物等。（ｓｌ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美元及美債息升勢未止？｜人民幣再跌空間有...

13/01/2025 14:05

貨幣攻略

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處