《中國要聞》外交部：中央經濟財金對話達成６９項互利共贏成果

《經濟通通訊社１３日專訊》第十一次中英經濟財金對話剛於１１日落幕，副總理何立峰與

英國財政大臣李韻晴共同主持了對話。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上介紹今次對

話成果，稱雙方達成了６９項互利共贏成果。



郭嘉昆介紹，對話中，雙方認為中英合作有利於兩國發展，將共同維護全球產供鏈安全穩定

暢通，反對「脫勾斷鏈」，同意減少雙向投資障礙，促進非歧視開放的營商環境。雙方圍繞產業

、農業和能源合作達成諸多共識，同意盡快召開新一屆中英經貿聯委會、科技聯委會產業合作對

話，深化中英現代產業合作夥伴關係，並加強應對全氣候變化合作。雙方強調金融作為中英合作

的亮點，願加強財金政策和金融監管合作，並就金融市場雙向開放和互聯互通達成諸多務實成果

。



郭嘉昆表示，此次對話成果既反映了中英經濟財金合作的廣度和深度，也順應了經濟全球化

和多邊主義發展的大勢，有利於兩國和世界。中方願同英方以兩國領導人達成的重要共識為指引

，落實好此次對話成果，推動雙方務實合作取得更多進展，為中英關係注入新動力，為世界經濟

增長增添新亮點。（ｓｌ）

