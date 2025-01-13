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AH股新聞

13/01/2025 14:51

《Ａ股焦點》船舶股走低，美國認定中國不公平主導全球造船業

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》引述３位了解一項長達數月的貿易調查結果的消息
人士指出，美國總統拜登政府得出結論，認為中國利用不公平的政策和做法來主導全球海運、物
流和造船業。
　
　　Ａ股船舶股走低，中國船舶（滬：６００１５０）跌１﹒９％，國瑞科技
（深：３００６００）跌１﹒２％，中國重工（滬：６０１９８９）跌０﹒７％，海蘭信
（深：３０００６５）跌０﹒６，中國海防（滬：６００７６４）、中國動力
（滬：６００４８２）、中船防務（滬：６００６８５）等跟跌。
　
　　美國貿易代表戴琪於２０２４年４月應鋼鐵工人聯合會（ＵＳＷ）和其他４個美國工會的請
求，依據《１９７４　年貿易法》第３０１條啟動了此項調查。該條款允許美國對從事「不正當
」或「不合理」行為或給美國商業帶來負擔的外國作出處罰。
　
　　一位消息人士稱，調查人員得出的結論是，中國一直在海運、物流和造船行業尋求支配地位
，利用財政支持、對外國公司設置障礙、強制技術轉讓、竊取知識產權和採購政策，為本國造船
和海運業帶來優勢。該人士引述報告摘錄補充稱，北京還「嚴重、人為地壓低中國海運、造船和
物流領域的勞動力成本」。
　
　　報道指，美國貿易代表辦公室、白宮或候任總統特朗普的過渡團隊尚未立即發表評論；中國
官員也未立即發表評論。（ｓｌ）

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