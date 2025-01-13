《中國要聞》金監總局籲警惕三類冒充金監部門詐騙手法

《經濟通通訊社１３日專訊》國家金融監督管理總局發布提示，指近期有不法分子冒充金融

監管部門或者工作人員，打著「Ｐ２Ｐ清退回款」、「消除不良徵信」、「受理投訴」等旗號詐

騙，這些詐騙手法均是利用了部分金融消費者急於解困、挽回損失、自證清白等心理特點，金監

總局呼籲廣大金融消費者提高警惕，增強反詐意識和識別能力，保護好個人信息和財產安全。



提示中指出，冒充金融監管部門實施詐騙的手法通常有三種，其一是偽造金融監管部門文件

；二是假冒金融監管部門受理投訴；三是冒充金融監管人員以「消除徵信不良記錄」實施詐騙。



提示強調，金融監管部門不直接辦理金融業務，也不會與消費者有任何資金往來。金融監管

部門從未設立或者授權設立Ｐ２Ｐ、投資理財等「回款渠道」，不會通過ＱＱ群、微信群、交易

平台等面向社會公眾開展資金清退工作。如因金融產品或者服務問題與金融機構發生爭議，消費

者可優先選擇金融機構公布的官方投訴受理渠道進行處理；未達成一致的，可向當地金融糾紛調

解組織申請調解或者向金融監管部門反映。切勿隨意點擊或者打開陌生人發送的所謂「官方投訴

鏈接」。（ｓｌ）

