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AH股新聞

13/01/2025 08:36

紫金礦業（０２８９９）加大銅和金礦種併購，探索海外建冶煉基地

　　《經濟通通訊社１３日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，董事會
審議通過２０２４年高層戰略研討會決議，對外大力提升國內及陸地接壤區域短缺戰略性礦產供
應能力，以礦業為主導，加大銅、金核心礦種的併購和開發，產量和成本進入全球前列，全力推
進鋰板塊建設，力爭成為全球最重要的鋰生產商之一，探索建設海外資源冶煉及材料加工基地，
配套清潔能源和關聯項目投資建設。
　
　　另外，該集團指，為降低大宗商品市場價格波動對生產經營造成的影響，防範利率匯率風險
，故通過套期保值鎖定利潤，未保值部分實行敞口限額管理。冶煉加工類企業敞口數量不超過已
生成價格總量一定比例，其中，銅、鋅為２５％，金、銀為５０％，貿易類企業套期保值頭寸與
貨物作價敞口數量匹配。礦山類企業套期保值最大持倉量為礦產品年度計劃產量８％。
　
＊授權最多３３億人幣投資證券＊
　
　　該集團又指，金融板塊的下屬企業繼續開展本年度金融業務，以獲取一定投資收益，提高資
金使用效率，證券投資業務投資境內外股票、固定收益等金融工具，授權使用不超過３３億元人
民幣進行證券投資，股權投資授權使用不超過８億元人民幣，授權期限１２個月。（ｗｈ）

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