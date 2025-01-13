  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

13/01/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１０日）「滬股通」及
「深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
海光信息　（６８８０４１）　　１１９７﹒８６
貴州茅台　（６００５１９）　　１１５０﹒４７
寒武紀　　（６８８２５６）　　１０４３﹒６５
長電科技　（６００５８４）　　　８７９﹒９２
拓普集團　（６０１６８９）　　　８７８﹒７３
兆易創新　（６０３９８６）　　　８４３﹒１３
中國平安　（６０１３１８）　　　７９２﹒９６
藥明康德　（６０３２５９）　　　６８８﹒７９
瑞芯微　　（６０３８９３）　　　６１８﹒７８
農業銀行　（６０１２８８）　　　５７８﹒０７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２１８７﹒８５
中興通訊　　　　　　　（００００６３）１８２３﹒７５
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１０９９﹒０９
美的集團　　　　　　　（０００３３３）　９８７﹒４０
三花智控　　　　　　　（００２０５０）　９０５﹒２７
匯川技術　　　　　　　（３００１２４）　８２７﹒９７
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）　８２７﹒３６
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）　７７５﹒３７
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）　７２２﹒７３
邁瑞醫療　　　　　　　（３００７６０）　７０３﹒０１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

【你點睇？】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯，最終獲救回國，事件會否影響你到泰國旅遊的信心？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美元及美債息升勢未止？｜人民幣再跌空間有...

13/01/2025 14:05

貨幣攻略

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處