《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１３日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１０日）「滬股通」及

「深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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海光信息 （６８８０４１） １１９７﹒８６

貴州茅台 （６００５１９） １１５０﹒４７

寒武紀 （６８８２５６） １０４３﹒６５

長電科技 （６００５８４） ８７９﹒９２

拓普集團 （６０１６８９） ８７８﹒７３

兆易創新 （６０３９８６） ８４３﹒１３

中國平安 （６０１３１８） ７９２﹒９６

藥明康德 （６０３２５９） ６８８﹒７９

瑞芯微 （６０３８９３） ６１８﹒７８

農業銀行 （６０１２８８） ５７８﹒０７

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）２１８７﹒８５

中興通訊 （００００６３）１８２３﹒７５

東方財富 （３０００５９）１０９９﹒０９

美的集團 （０００３３３） ９８７﹒４０

三花智控 （００２０５０） ９０５﹒２７

匯川技術 （３００１２４） ８２７﹒９７

立訊精密 （００２４７５） ８２７﹒３６

比亞迪 （００２５９４） ７７５﹒３７

中際旭創 （３００３０８） ７２２﹒７３

邁瑞醫療 （３００７６０） ７０３﹒０１

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（以上數字取小數點後兩個位）

