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AH股新聞

14/01/2025 16:47

【聚焦人幣】人行：完善跨境人民幣使用政策、離岸流動性供給機制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行副行長宣昌能在國新辦發布會表示，
下階段，人民銀行將繼續堅持市場驅動、互利共贏的原則，為境內外主體持有、使用人民幣營造
更加良好的環境。一是加強本外幣的協同，進一步完善跨境人民幣使用政策，提升跨境人民幣業
務辦理的便利程度。二是支持以人民幣開展投資和流動性管理，增加風險對沖工具，支持上海建
設人民幣金融資產配置中心和風險管理中心。三是便利經營主體以人民幣開展跨境融資活動，支
持開展人民幣貿易融資、境外貸款以及人民幣債券發行等業務。四是完善離岸人民幣流動性的供
給機制，支持離岸人民幣市場健康發展，鞏固和提升香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的
地位。五是完善跨境人民幣使用的基礎設施安排，合理新設人民幣清算行，不斷提升人民幣跨境
支付系統的功能和服務。
　
＊去年熊貓債近２千億元，同比增３２％＊
　
　　宣昌能介紹，人民幣目前已經成為全球第四位的支付貨幣。去年，人民幣跨境收付金額約
６４萬億元，同比增長２３％。在融資功能方面，人民幣成為全球前三大貿易融資貨幣。
２０２４年外資金融機構和企業來華發行熊貓債接近２千億元，同比增長３２％，離岸人民幣債
券發行同比增長１５０％。在儲備功能方面，８０多個境外央行或貨幣當局將人民幣納入外匯儲
備。在離岸人民幣市場方面，香港人民幣存款餘額超過１萬億元，人民幣貸款餘額接近７千億元
，均達到了歷史較高水平。

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