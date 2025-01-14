【提振Ａ股】中證監今年重點工作穩字當頭，形成鞏固市場回穩向好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國證監會１３日召開２０２５年系統工

作會議，研究部署２０２５年重點工作。中國證監會主席吳清出席會議並講話。會議指出，

２０２５年資本市場面臨的形勢仍然複雜多變，外部輸入性風險加大與內部風險因素交織疊加，

但中國經濟底盤穩、優勢多、韌性強、潛能大，應對各種風險挑戰的政策工具多，回旋餘地大，

２０２５年中國宏觀政策取向更加積極有為，超預期逆周期調節力度加大，各方合力穩市機制更

加健全，資本市場自身投資價值進一步凸顯。要堅持全面理性客觀辯證看待形勢，既要正視風險

挑戰，做好應對風險的充分準備，更要堅定信心，扎扎實實辦好自己的事，以自身發展的確定性

應對外部環境的不確定性。



會議要求，一是堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭，加強境內外、場內外、

期現貨聯動監測監管，增強工作的前瞻性、主動性、有效性。會同人民銀行更好發揮２項結構性

貨幣政策工具效用，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。加強政策解讀和宣傳引導，及時回應

市場關切，進一步穩定市場預期。



＊優化境外上市備案制度，拓展跨境互聯互通＊



二是加快改革開放，深化資本市場投融資綜合改革。以深化投融資綜合改革為牽引，進一步

打通中長期資金入市卡點堵點，協同推動各類中長期資金建立長周期考核機制，提高權益投資比

例，深化公募基金改革。研究制定更好支持新質生產力發展的政策安排，深化科創板、創業板、

北交所改革，增強制度的包容性、適應性。堅持以開放促改革，優化境外上市備案制度，拓展資

本市場跨境互聯互通，充分研究借鑒境外市場有益實踐，增強Ａ股市場競爭力、吸引力。



三是聚焦主責主業，著力提升監管執法效能和投資者保護水平。堅持懲、防、治並舉，進一

步完善監管執法體制機制，補齊資本市場法治建設短板，強化科技賦能。突出依法監管、分類監

管，快、準、狠打擊違法違規，既抓早、抓小、抓苗頭，更打大、打惡、打重點，提升監管執法

的精準性。出台中小投資者保護政策措施文件，推動健全特別代表人訴訟、當事人承諾等制度機

制，切實維護市場「三公」。



四是強化功能發揮，有力支持經濟回穩向好。制定資本市場做好金融「五篇大文章」的實施

意見。抓好「創投十七條」「科創板八條」等落地實施，發展多元化股權融資，培育壯大耐心資

本。提高產業債融資比重，加快ＲＥＩＴｓ市場建設。完善農業強國、製造強國、綠色轉型等重

點領域期貨品種布局，提升產業客戶參與度。提升行業機構服務新質生產力和居民財富管理的綜

合能力，建設一流投行和投資機構。



＊全面落地上市公司市值管理指引＊



五是注重固本強基，培育更多體現高質量發展要求的上市公司。落實好資本市場財務造假綜

合懲防工作意見，進一步提升財務造假等線索發現能力。全面落地上市公司市值管理指引，加大

上市公司分紅、回購激勵約束。進一步發揮好資本市場併購重組主渠道作用，盡快完善「併購六

條」配套機制。加快制定對控股股東、實際控制人行為約束的總體監管方案，提升上市公司走訪

覆蓋面，推動改善經營管理績效。鞏固深化常態化退市機制，暢通多元退出渠道，加快完善退市

過程中的投資者保護制度機制。



會議並強調，全面加強證監會系統黨的建設。一是狠抓中央巡視整改。堅持以思想整改帶動

行動整改，以務實行動加快推進重點難點任務攻堅，嚴格落實整改任務結項和銷號工作機制，高

標準推動整改落地，確保改徹底、改到位。二是鞏固深化黨紀學習教育成果。三是以更大決心和

力度懲治腐敗。四是抓好幹部人才隊伍建設。

