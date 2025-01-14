《駐京專電》殷勇：擴大電信、醫療等領域開放，整治內捲式競爭

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京市十六屆人大三次會議開幕會今天早

上舉行，北京市長殷勇作政府工作報告。報告提出，擴大高水平對外開放。對接國際高標準經貿

規則，編制服務業擴大開放３﹒０方案；落實國家自由貿易試驗區提升戰略，推動重點領域全產

業鏈開放；分類推進綜保區體制機制改革和監管模式創新。落實外商投資准入管理制度，推動電

信、醫療、教育、文化等領域有序擴大開放，爭取更多標誌性外資項目落地。提升航空雙樞紐服

務能力，支持航空貨運等業態發展，完善現代物流體系。健全利用國際活動開展招商引資工作機

制，提升中國國際服務貿易交易會、中關村論壇、金融街論壇、北京文化論壇等平台國際影響力

。落實高質量共建「一帶一路」機制，積極開展與港澳台交流合作，扎實做好外事、僑務工作。



＊ 整治內捲式競爭，規範異地執法行為＊



優化招商引資管理體制機制，綜合整治內捲式競爭，規範異地執法行為。完善落實「兩個毫

不動搖」的政策機制，高質量完成國有企業改革深化提升行動，推進國有經濟布局優化和結構調

整；健全促進民營經濟發展工作機制，推動平台經濟健康發展，支持民營企業參與重大科技攻關

和重大項目建設，切實保護企業家合法權益。深化財稅體制改革，統籌管好四本預算，深化零基

預算改革，完善支出標準體系，健全轉移支付激勵約束機制。做好金融「五篇大文章」，加強國

家金融管理中心服務保障，完善多層次金融市場體系，支持北京證券交易所深化改革，壯大耐心

資本，促進各類融資更好滿足實體經濟需要。

