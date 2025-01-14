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AH股新聞

14/01/2025 15:32

《駐京專電》人行宣昌能：強化逆周期調節，擇機調整政策力度節奏

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國新辦舉行「中國經濟高質量發展成效」
系列新聞發布會介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，人行副行長宣昌能在會上表示，人民銀
行今年將落實好適度寬鬆的貨幣政策。下階段，宏觀經濟政策還將進一步強化逆周期調節，將根
據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，支持實現全年經濟
社會發展目標。綜合運用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保證寬鬆
的社會融資環境。強化利率政策執行，在保持金融業健康經營基礎上，進一步降低社會綜合融資
成本。科學運用好結構性貨幣政策工具，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。繼續綜合
採取措施，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。
　
　　宣昌能表示，總體看，２０２４年貨幣政策取得了較好成效。金融總量合理增長，１２月末
，社會融資規模同比增長８﹒０％，廣義貨幣Ｍ２同比增長７﹒３％，人民幣貸款同比增長
７﹒６％，都高於名義經濟增速。
　
＊個人房貸利率３﹒１１％，同比下降０﹒８８個百分點＊
　
　　貸款利率穩步下行，１２月份，新發放企業貸款利率約為３﹒４３％，同比下降０﹒３６個
百分點，個人住房貸款利率約為３﹒１１％，同比下降０﹒８８個百分點。信貸結構不斷優化，
製造業中長期貸款同比增長１１﹒９％，專精特新企業貸款同比增長１３﹒０％，普惠小微貸款
同比增長１４﹒６％，繼續高於同期全部貸款增速。人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定
，對一籃子貨幣匯率穩定在１００左右，兼顧了內外均衡。

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