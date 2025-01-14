【聚焦人幣】外匯局：外匯市場韌性增強，人幣匯率有條件保持穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家外匯局副局長李斌在國新辦發布會上

表示，未來一段時期，中國經濟回穩向好態勢將進一步鞏固，國際收支總體平衡的格局不會改變

，外匯市場韌性會不斷增強，人民幣匯率完全有條件保持基本穩定。外匯局將更好統籌發展和安

全，實施更加積極有為的外匯管理政策，助力經濟高質量發展和高水平開放。



他指出，過去一年，國家外匯局積極支持貿易新業態發展，全年便利跨境電商辦理外匯收支

業務約２６０億美元。我們持續推進跨境融資便利化，政策覆蓋面惠及１３０萬家科創型企業。

繼續深化跨境金融服務平台建設，目前已幫助１０萬多家企業獲得融資超過了３８００億美元，

便利企業付匯近２萬億美元。優化合格境外機構投資者投資境內證券期貨的資金管理規定，有序

支持境內機構開展跨境證券投資。進一步優化擴圍跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，便利

跨國公司資金歸集使用，從資金池政策中受益的跨國公司成員企業目前已經超過１﹒８萬家。同

時，注重提升開放條件下的監管能力，堅決防範化解外部衝擊風險，嚴厲打擊外匯違法違規活動

，維護外匯市場健康發展。



＊去年非銀行部門涉外收支１４﹒３萬億美元創新高＊



總的來看，２０２４年外匯管理工作取得較好成效。跨境貿易投資更加活躍，２０２４年企

業、個人等非銀行部門涉外收支總額１４﹒３萬億美元，較２０２３年增長１４﹒６％，規模創

歷史新高，境內人民幣外匯市場交易量超過４１萬億美元，較２０２３年增長１４﹒８％。國際

收支保持基本平衡，２０２４年前三季度經常帳戶順差２４１３億美元，與中國國內生產總值

（ＧＤＰ）比值為１﹒８％，處於國際公認的均衡區間，初步測算四季度經常帳戶仍保持合理順

差。中國對外投資較快增長，２０２４年９月末對外資產存量首次超過１０萬億美元，來華直接

投資資本金、來華證券投資等資金保持淨流入。外匯儲備餘額穩定在３﹒２萬億美元以上，人民

幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。

