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AH股新聞

14/01/2025 16:03

【聚焦人幣】宣昌能：外部不確定性或上升，堅決防範匯率超調風險

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》就近期中國國債收益率下行，中美利差持
續擴大，人民幣貶值壓力增加，人行副行長宣昌能在國新辦發布會表示，人民銀行實施貨幣政策
主要考慮國內經濟金融形勢，當然也會兼顧內外平衡。未來一段時間，外部環境複雜性、嚴峻性
和不確定性可能進一步上升，但中國的經濟基礎堅實，經常帳戶保持順差，跨境資本流動自主平
衡，外匯儲備充足，外匯市場有韌性，為保持人民幣匯率基本穩定提供了確定性和有力支撐。
　
＊人民幣對美元匯率較上年末貶值２﹒８％＊
　
　　２０２４年，人民幣匯率總體上呈現雙向波動態勢，在主要貨幣中表現是比較好的，為中國
自主實施貨幣政策創造了有利條件，對穩經濟、穩外貿發揮了積極作用。２０２４年末，衡量人
民幣對一籃子貨幣匯率變動的人民幣匯率指數（ＣＦＥＴＳ）為１０１﹒４７，較上年末上漲
４﹒２％；人民幣對美元匯率收盤價為７﹒２９８８，較上年末貶值２﹒８％，同期美元指數上
漲７％，人民幣韌性得到充分體現。
　
　　宣昌能表示，人民銀行匯率政策立場是清晰和一以貫之的，保持人民幣匯率基本穩定的目標
不會改變，多年來在應對外衝衝擊中積累了豐富的經驗，有信心、有條件、有能力堅決實現目標
。下階段，將繼續綜合採取措施，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對市
場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民
幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

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