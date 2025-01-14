《駐京專電》外匯局：優化對境內企業境外上市資金管理，簡化登記

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家外匯局副局長李斌在國新辦發布會表

示，將優化對境內企業境外上市的資金管理，簡化境外上市外匯登記。適時上調科技型企業便利

化融資額度，幫助科創企業降低融資成本。持續完善跨國公司資金池政策，便利跨國公司在境內

外成員企業之間調配、管理資金，提高跨境資金運用效率，從而大幅節省企業財務成本。支持自

由貿易試驗區提升戰略，支持海南自由貿易港、粵港澳大灣區開展外匯管理創新，支持上海、香

港國際金融中心建設。



＊研究取消外商直接投資前期費用登記＊



李斌表示，推進外商直接投資外匯管理改革。目前，中國跨境直接投資已實現基本可兌換。

正在研究取消外商直接投資前期費用登記、境內再投資登記，進一步提升外商直接投資資金匯兌

便利，為外資企業在華展業興業營造更加良好的環境。



＊提升外匯資金結算的便利化水平＊



出台更多外匯便利化政策。繼續推廣優質企業貿易外匯收支便利化政策，重點是向之前受惠

面比較小的地區和中小銀行推廣，從而讓更多優質中小企業享受到減少單證、簡化流程的便利。

結合電商平台、外貿綜合服務企業這些貿易新業態的特點，更好支持出口貨款回流，簡化物流、

倉儲、退貨等外匯支付手續，提升外匯資金結算的便利化水平。積極回應部分承包工程企業提出

的訴求，支持他們對跨國、跨地區工程項目資金進行統一管理和自主調配，從而提高資金管理的

效率。



著力提升開放條件下的監管能力和風險防控水平。一方面，完善跨境資金流動監測預警體系

，將和人民銀行一起，加強外匯市場的逆周期調節和預期管理，堅決對順周期行為進行糾偏，堅

決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基

本穩定，維護國際收支基本平衡。另一方面，構建更加完備有效的外匯監管體系，保持對外匯違

法違規活動的高壓打擊，維護外匯市場健康秩序。

