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AH股新聞

14/01/2025 16:50

《駐京專電》外匯局：優化對境內企業境外上市資金管理，簡化登記

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家外匯局副局長李斌在國新辦發布會表
示，將優化對境內企業境外上市的資金管理，簡化境外上市外匯登記。適時上調科技型企業便利
化融資額度，幫助科創企業降低融資成本。持續完善跨國公司資金池政策，便利跨國公司在境內
外成員企業之間調配、管理資金，提高跨境資金運用效率，從而大幅節省企業財務成本。支持自
由貿易試驗區提升戰略，支持海南自由貿易港、粵港澳大灣區開展外匯管理創新，支持上海、香
港國際金融中心建設。
　
＊研究取消外商直接投資前期費用登記＊
　
　　李斌表示，推進外商直接投資外匯管理改革。目前，中國跨境直接投資已實現基本可兌換。
正在研究取消外商直接投資前期費用登記、境內再投資登記，進一步提升外商直接投資資金匯兌
便利，為外資企業在華展業興業營造更加良好的環境。
　
＊提升外匯資金結算的便利化水平＊
　
　　出台更多外匯便利化政策。繼續推廣優質企業貿易外匯收支便利化政策，重點是向之前受惠
面比較小的地區和中小銀行推廣，從而讓更多優質中小企業享受到減少單證、簡化流程的便利。
結合電商平台、外貿綜合服務企業這些貿易新業態的特點，更好支持出口貨款回流，簡化物流、
倉儲、退貨等外匯支付手續，提升外匯資金結算的便利化水平。積極回應部分承包工程企業提出
的訴求，支持他們對跨國、跨地區工程項目資金進行統一管理和自主調配，從而提高資金管理的
效率。
　
　　著力提升開放條件下的監管能力和風險防控水平。一方面，完善跨境資金流動監測預警體系
，將和人民銀行一起，加強外匯市場的逆周期調節和預期管理，堅決對順周期行為進行糾偏，堅
決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基
本穩定，維護國際收支基本平衡。另一方面，構建更加完備有效的外匯監管體系，保持對外匯違
法違規活動的高壓打擊，維護外匯市場健康秩序。

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