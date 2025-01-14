【聚焦數據】人行：優化Ｍ１統計口徑，增強經濟增長指標相關性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》去年１２月初，人行公告優化Ｍ１統計口

徑，在現行的Ｍ１基礎上，進一步納入了個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。人民銀行

調查統計司負責人張文紅今日在國新辦發布會上表示，通過對歷史數據測算後發現，修訂後的

Ｍ１數據與經濟增長指標的相關性增強，穩定性也有所改善。人民銀行將一如既往地保持統計數

據的透明度，將於今年的１月份數據起開始按修訂後的口徑統計Ｍ１，預計在２月上旬向社會公

布。在首次公布的同時，我們還將公布去年１月份以來修訂後的Ｍ１餘額以及增長速度。



她解釋，關於個人活期存款，在創設Ｍ１統計的時候，當時中國還沒有個人銀行卡，更無移

動支付體系，個人活期存款無法用於即時的轉帳和支付，因此當時未包含在Ｍ１的統計口徑中。

隨著支付手段的快速發展，目前個人活期存款已具備了轉帳支付功能，大家無需取現便可隨時用

於支付，與單位活期存款的流動性相似，應將其計入Ｍ１。關於非銀行支付機構客戶的備付金，

比如大家的微信錢包、支付寶餘額等，都可以直接用於支付或交易，具有較強的流動性，也應納

入Ｍ１。從國際上看，主要經濟體Ｍ１的統計口徑大都包含了個人活期性質的存款以及其他高流

動性的支付工具。

