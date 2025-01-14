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AH股新聞

14/01/2025 10:10

《駐滬專電》瑞銀陳欣：今年出境遊客流量預計回到２０１９年水平

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》瑞銀證券中國休閒及交通運輸行業研究主
管陳欣昨日在瑞銀媒體分享會上表示，旅遊業在２０２５年應該有不錯的表現，出境游可能表現
得更好一點。到２０２５年底，整個出境游的客流量應該能回到２０１９年的水平。不過，這有
個前提假設是２０２５年國際航線票價會有接近１０％的下降，因為去年上半年機票價格太高了
，這個票價下降推動了中國人出境的衝動。
　
　　陳欣預計，今年春節期間，中國的出境客流仍將維持高增長。其中百分之七八十的客流目的
地在亞洲，主要集中在日本、韓國和東南亞地區。
　
　　他說，最近泰國的事件讓中國遊客對泰國短期的會產生一些悲觀的情緒，所以泰國旅遊會有
受一些影響，但是去泰國的客流基數太小，它對國內的旅遊市場不可能有明顯的帶動作用。
　
　　　疫情前泰國是中國第一大旅遊目的地，日本只是第二或第三，但是現在日本完全成為第一
大旅遊目的地。很多人願意去日本旅遊，考慮的就是安全性問題。目前日本的中國客流已經恢復
到疫情前百分之六七十的水平，但是泰國的客流只恢復到疫情前百分之五六十的水平，預計未來
泰國的恢復仍然是比整體的恢復要慢。

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