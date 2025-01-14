《提振內房》連平：建議探索設立萬億規模國家房地產穩定基金

《經濟通通訊社１４日專訊》廣開首席產業研究院首席經濟學家連平日前發布報告，對

２０２５年中國經濟運行提出七項政策建議，一是建議人行將設備更新改造專項再貸款額度從

２０００億元（人民幣．下同）提升至３０００億元，將再貸款利率從１﹒７５％調降至

１﹒５０％等，多措並舉釋放有效民間投資需求。



二是建議創新更多消費場景和服務需求，進一步支持旅遊、餐飲、具有地方特色的文化服務

開發，每年可安排１０００億－１５００億元適老化融資改造計劃。



三是建議從２０２５年開始，連續五年發行超長期特別國債５０００億元左右，專門用於支

持城鎮化建設。



四是建議探索設立國家房地產穩定基金，規模可達萬億元，從中長期角度設立房企存量債務

處置工具。



五是建議將地方財政支出增速擴大至５％以上，加大民生投入，提升超長期特別國債資金中

用於「兩新」工作的支持規模，可以增加至５０００億元。



六是建議將三年內新增的６萬億元專項債限額使用節奏調整為「２３１」的額度安排，即第

一年增加２萬億元、第二年增加３萬億元、第三年增加１萬億元。同時將五年內每年８０００億

元的專項債使用安排調整為：第一年８０００億元，第二至三年各安排１萬億元，後兩年每年各

安排６０００億元。通過上述舉措盡快減緩地方政府債務壓力，加速地方化債進程，使地方政府

能夠騰出手來更大力度地推動投資和消費增長。



七是參考境外的一級交易商信貸便利、定期證券借貸工具、擔保債券購買計劃等的成熟經驗

，創設多種金融工具，增加向非銀金融機構提供流動性的渠道，增加置換抵押品種類、擴大抵押

品範圍、加大人行購買國債與買斷式逆回購操作規模等，進一步穩定股票市場和債券市場。

（ｌｃ）

