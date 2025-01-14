  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

14/01/2025 15:42

《提振內房》連平：建議探索設立萬億規模國家房地產穩定基金

　　《經濟通通訊社１４日專訊》廣開首席產業研究院首席經濟學家連平日前發布報告，對
２０２５年中國經濟運行提出七項政策建議，一是建議人行將設備更新改造專項再貸款額度從
２０００億元（人民幣．下同）提升至３０００億元，將再貸款利率從１﹒７５％調降至
１﹒５０％等，多措並舉釋放有效民間投資需求。
　
　　二是建議創新更多消費場景和服務需求，進一步支持旅遊、餐飲、具有地方特色的文化服務
開發，每年可安排１０００億－１５００億元適老化融資改造計劃。
　
　　三是建議從２０２５年開始，連續五年發行超長期特別國債５０００億元左右，專門用於支
持城鎮化建設。
　
　　四是建議探索設立國家房地產穩定基金，規模可達萬億元，從中長期角度設立房企存量債務
處置工具。
　
　　五是建議將地方財政支出增速擴大至５％以上，加大民生投入，提升超長期特別國債資金中
用於「兩新」工作的支持規模，可以增加至５０００億元。
　
　　六是建議將三年內新增的６萬億元專項債限額使用節奏調整為「２３１」的額度安排，即第
一年增加２萬億元、第二年增加３萬億元、第三年增加１萬億元。同時將五年內每年８０００億
元的專項債使用安排調整為：第一年８０００億元，第二至三年各安排１萬億元，後兩年每年各
安排６０００億元。通過上述舉措盡快減緩地方政府債務壓力，加速地方化債進程，使地方政府
能夠騰出手來更大力度地推動投資和消費增長。
　
　　七是參考境外的一級交易商信貸便利、定期證券借貸工具、擔保債券購買計劃等的成熟經驗
，創設多種金融工具，增加向非銀金融機構提供流動性的渠道，增加置換抵押品種類、擴大抵押
品範圍、加大人行購買國債與買斷式逆回購操作規模等，進一步穩定股票市場和債券市場。
（ｌｃ）

樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

特朗普第二次就職典禮會不會再惹非議？

14/01/2025 11:30

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處