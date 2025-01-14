《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行「三個堅決」穩匯率政策發力

《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭

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中證監１３日召開的２０２５年系統工作會議指出，要堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩

向好勢頭。



２０２４年外貿實現「三量」齊升

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海關總署１３日發布數據顯示，２０２４年，中國外貿實現質升量穩的目標。全年進出口總值

４３﹒８５萬億元（人民幣．下同），同比增長５％，規模再創歷史新高。其中，出口規模首次

突破２５萬億元，達到２５﹒４５萬億元；進口１８﹒３９萬億元，同比增長２﹒３％。



保持流動性充裕和寬鬆的社會融資環境

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人行行長潘功勝１３日在第１８屆亞洲金融論壇開幕式上致辭時表示，２０２４年以來，中國經

濟在波動中回升向好，預計可以實現全年５％左右的預期增長目標。２０２５年，各方期待中國

繼續給全球帶來有力的增長動能和穩定力量，中國將以責任和勇氣回應世界的期待，繼續發揮世

界經濟增長引擎的重要作用。





《上海證券報》



習近平會見格林納達總理米切爾

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國家主席習近平１３日在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的格林納達總理米切爾。習近平

指出，中方願同格方一道，加強兩國發展戰略對接，推動中格合作收穫更多成果，更好造福兩國

人民。



中證監部署２０２５年資本市場五大工作重點

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中證監１３日召開２０２５年系統工作會議。會議提出，中證監系統要統籌把握好穩與進、總量

與結構、整體與局部、監管與活力、開放與安全等五方面關係，並部署了全力形成並鞏固市場回

穩向好勢頭、深化資本市場投融資綜合改革、著力提升監管執法效能和投資者保護水平、有力支

持經濟回穩向好、培育更多體現高質量發展要求的上市公司等重點工作。



跨境融資宏觀審慎調節參數上調

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外匯市場接連釋放出重要政策信號。１月１３日早間，人行網站相繼發布兩條信息：一則是中國

外匯市場指導委員會會議近日在北京召開；另一則是人行、國家外匯局決定上調企業和金融機構

的跨境融資宏觀審慎調節參數。





《證券時報》



全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭

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中證監１３日召開２０２５年系統工作會議。會議指出，要全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭，

深化資本市場投融資綜合改革，提升監管執法效能和投資者保護水平，強化功能有力支持經濟回

穩向好，培育更多體現高質量發展要求的上市公司。



人行強調「三個堅決」，穩匯率政策組合拳發力

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人行行長潘功勝１３日在亞洲金融論壇開幕式致辭中主動談及人民幣匯率，再次強調「三個堅決

」（堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風

險）。當日，人行、國家外匯管理局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從

１﹒５上調至１﹒７５，即日起實施。



２０２４年中國進出口總值增長５％

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海關總署昨日發布的數據顯示，２０２４年，中國貨物貿易進出口總值達４３﹒８５萬億元，同

比增長５％。其中，出口總值為２５﹒４５萬億元，增長７﹒１％；進口總值為１８﹒３９萬億

元，增長２﹒３％。（ｌｃ）

