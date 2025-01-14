《神州經脈》新增貸及社融勝預期，傳監管機構薪酬減半，股匯齊升

《神州經脈》人行、外匯局預告開發布會介紹金融支持經濟有關情況，為市場帶來一波上升

動力，Ａ場今日（１４日）強力反彈，三大指數齊收升，各行業及概念板塊全面上漲。滬綜指收

升２﹒５４％，報３２４０﹒９４點，單日漲幅是兩個月來最大。深成指亦彈３﹒７７％，創業

板收漲４﹒７１％。成交放量，兩市全天交易額約１﹒３５萬億元（人民幣．下同），較上個交

易日大增３８４３億元或約四成。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３３０３，較上個交易日４時３０分收盤

價升１１點子，兩連升，創１月７日以來一周新高，全日在７﹒３２７２至７﹒３３１５之間波

動，日內低位繼續貼近交易區間下限。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８７８，較上個交易

日升７點子，兩連升，創１月６日以來逾一周新高，和市場預測偏離仍近１３００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行公布，１２月末，人民幣貸款餘額２５５﹒６８萬億元，同比增長７﹒６％，增

速符合預期，較１１月收窄０﹒１個百分點。按１１月末人民幣貸款餘額２５４﹒６８萬億元計

算，１２月新增人民幣貸款１萬億元，大勝預期的８０００億元，亦遠高於１１月的５８００億

元。全年人民幣貸款增加１８﹒０９萬億元。此外，１２月末，廣義貨幣（Ｍ２）同比增長

７﹒３％，與市場預期一致，增速較１１月的７﹒１％加快。狹義貨幣（Ｍ１）同比下降

１﹒４％，降幅較１１月收窄２﹒３個百分點。



２﹒ 人民銀行公布，初步統計，２０２４年全年社會融資規模增量累計為３２﹒２６萬億元，

比上年少３﹒３２萬億元。按首１１個月社融規模增量２９﹒４萬億元計算，１２月社融規模增

量２﹒８６萬億元，優於預期的２萬億元，亦高於１１月的２﹒３４萬億元。此外，據初步統計

，２０２４年末社會融資規模存量為４０８﹒３４萬億元，同比增長８％。



３﹒ 國家外匯管理局公布，按美元計值，１２月，銀行結匯２２６４億美元，售匯２３７０億

美元，結售匯逆差１０６億美元，１１月為順差３５億美元。２０２４年全年，銀行累計結匯

２３２３３億美元，累計售匯２４３３６億美元，結售匯逆差１１０３億美元。１２月，銀行代

客涉外收入７１２４億美元，對外付款６５６６億美元，順差５５８億美元，１１月為逆差

１９５億美元。２０２４年全年，銀行代客累計涉外收入７１７４４億美元，累計對外付款

７１０２５億美元，順差７１９億美元。



４﹒ 人行副行長宣昌能表示，人行今年將落實好適度寬鬆的貨幣政策，進一步強化逆周期調節

，擇機調整優化政策力度和節奏，支持實現全年經濟社會發展目標。對於人行暫停買入國債，人

民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在會上再警示債市風險，並指暫停買債是要避免加劇供需矛盾和市場

波動，讓債市行穩致遠。至於今年１月起優化Ｍ１統計口徑，人行調查統計司負責人張文紅指，

修訂後的Ｍ１數據與經濟增長指標的相關性增強，穩定性也有所改善，預計將在２月上旬公布１

月的Ｍ１數據。



５﹒ 據《路透》引述消息人士透露，中國人民銀行、金監總局、中證監等金融監管部門職員將

於本月開始集體降薪，以順應中國２０２３年啟動的國家機構改革；此次降薪幅度約為５０％，

降薪後三大監管部門薪酬水平料與公務員薪酬看齊。消息人士提到，儘管最初遭到三家監管機構

及其員工的抵制，但降薪措施還是在本月實施。報道指，國務院新聞辦公室暫未置評；人行、金

監總局和中證監暫未評論。



６﹒ 美國對ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」的封殺令或將在１月１９日生效，《彭博》指，

ＴｉｋＴｏｋ中國高層正在評估潛在解決方案，其中一個選項是將ＴｉｋＴｏｋ美國業務出售給

科技富豪馬斯克。交易若成真，馬斯克可能讓旗下的Ｘ公司（前稱Ｔｗｉｔｔｅｒ）接管

ＴｉｋＴｏｋ，從而擴大其社交媒體版圖。不過，ＴｉｋＴｏｋ對此傳聞明確否認，

ＴｉｋＴｏｋ發言人指有關內容純屬虛構。另據報近日大批「抖音難民」湧入內地另一款熱門社

交媒體小紅書國際版－－ＲｅｄＮｏｔｅ，令該Ａｐｐ登上蘋果應用程式商店免費Ａｐｐ第一位

。



７﹒ 在北京對英偉達在華業務展開調查、華府進一步限制該公司ＡＩ晶片出口之際，英偉達行

政總裁黃仁勳據報本周到訪內地，包括北京及上海，未知會否與內地官員會面，然後本周稍後則

飛往台北。據《彭博》引述消息人士透露，黃仁勳將在特朗普總統就職前，於明日到達深圳，參

加內地員工的農曆新年活動，另將到訪北京及上海進行私人事務。



８﹒ 美國總統拜登周一（１３日）在告別外交演說中指出，按照目前的趨勢，中國將永遠無法

超越美國。美國在與中國的長期競爭中，正處於更佳的戰略位置。中國外交部發言人郭嘉昆今天

對此回應稱，過去４年，中美關係雖歷經跌宕起伏，但總體實現了穩定。總結過去４年中美打交

道的７點經驗和啟示，包括要有正確的戰略認知，要言必信行必果，要平等相待，不能挑戰紅線

底線，要多搞對話合作，要回應人民期待，要展現大國擔當。中方希望美方認真汲取，同中方相

向而行。（ｓｌ）

