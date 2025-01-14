《鍾之日記》港股止跌重上萬九，春運開啟航空大漲

《鍾之日記》１月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股升跌不一，但憧憬美債息回落，亞太股市除日股外開市普遍造好，港股昨失萬九點

，今早輕微高開，在Ａ股造好帶動下，恒指盤中最多彈４４４點見１９３１８點，惟下午舉行的

人行記者會並無宣布加碼寬鬆，僅就去年１２月融資數據報喜，恒指尾盤回順，全日收報

１９２１９，升３４５點或１﹒８％，止六連跌，主板成交近１５７７億元。



＊Ａ股放量大漲２﹒５％，兩個月來最多＊



人行、外匯局預告開發布會介紹金融支持經濟有關情況，為市場帶來一波上升動力，Ａ場今

日強力反彈，三大指數齊收升，各行業及概念板塊全面上漲。滬綜指收報３２４０﹒９４點，單

日漲幅２﹒５４％屬兩個月來最大。深成指亦彈３﹒７７％，創業板收漲４﹒７１％。成交放量

，兩市全天交易額約１﹒３５萬億元人民幣，較上個交易日大增四成。



今日小紅書概念股表現優異，美國禁令步步逼近，最近ＴｉｋＴｏｋ「難民」瘋狂湧入另一

社交平台小紅書。如美國最高法院作出維持法令的判決，ＴｉｋＴｏｋ禁令將於本周日（１月

１９日）生效。不少美國創作者紛紛轉戰小紅書開設帳戶，截至１月１３日，小紅書已經登頂蘋

果應用商店下載榜。



外圍風險趨增，除了特朗普可能的關稅威脅外，拜登政府卸任前又推出新的限制ＡＩ技術出

口規則，不過Ａ股半導體及人工智能板塊仍走強。分析人士認為，中美科技博弈已成常態，最新

限制或提升中國進一步支持本土科技自主可控的政策預期。中國證監會近日召開的系統工作會議

亦指出，２０２５年工作堅持穩字當頭，進一步穩定市場預期。



＊農夫山泉獲唱好，收漲５﹒４％最勁藍籌＊



農夫山泉（０９６３３）茶飲業務獲大和唱好，更獲升評級至「買入，目標價由２９元上調

至４０元，帶挈股價盤中急升６﹒１％，全日收漲５﹒４％，為表現最好藍籌。



大和報告稱，農夫山泉去年下半年茶飲業務增長續勁，主因是其９００毫升的東方樹葉產品

銷情佳。該行預計農夫山泉去年下半年總收入按年增５％，茶類產品按年增３３％，有望抵銷零

售水業務的跌幅，而且公司利潤率今年有望反彈。



另外，內地促消費政策成為中央至地方政府２０２５年經濟工作的重中之重，飲片龍頭農夫

山泉料受惠。全國商務工作會議日前在北京結束，部署提振消費等八項重點工作。會議提出要推

進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新；創新多元化消費場景，擴大服務消費，發

展數字消費等。另各地政府部署全年經濟工作，激發消費活力都成為發力重點，廣東、廣西、重

慶、寧夏等陸續部署消費品以舊換新政策銜接工作，加上臨近農曆春節，市民開始籌備年貨，料

食品飲料迎來一波上漲行情。



其他食品飲料股方面，華潤啤酒（００２９１）收漲２﹒４％，青島啤酒（００１６８）揚

１﹒６％，中國飛鶴（０６１８６）升近２％，東方甄選（０１７９７）及周黑鴨

（０１４５８）升１﹒３％。



＊春運啟動旅遊政策利好，三大航空漲逾１０％＊



國務院發布１８項措施支持文化和旅遊消費，其中包括優化入境旅遊政策，有序擴大單方面

免簽國家範圍，適當延長免簽時間，用足用好現有過境免簽政策和區域性入境免簽政策，開發與

過境免簽政策相匹配的特色旅遊產品線路等。



此外，２０２５年春運今日拉開序幕，內地各大航空紛紛增加運力。國航（００７５３）計

劃安排航班超７萬班次，同比增長９﹒５％；東航（００６７０）計劃執行航班１２﹒４萬班，

同比增長４﹒１８％；南航（０１０５５）計劃執行航班超１２萬班次，同比增長６﹒２％，另

南航３架Ｃ９１９國產大飛機也將首度亮相春運。



大行亦撐航空股，摩根士丹利將國航Ｈ股評級上調至超配，目標價每股７﹒６１元；將南航

Ｈ股評級上調至超配，目標價每股５﹒９０元。航空股普遍反彈，三大航空均漲逾１０％，東航

收升１４﹒９６％最勁，南方航空彈１１﹒３６％，國航漲１０﹒１３％。同程旅行

（００７８０）亦升逾４％，攜程（０９９６１）升近２％。



中泰證券分析師杜沖表示，受益於免簽政策加碼、國際航線持續恢復等因素，航司的飛機利

用率有望提升，航司業績表現或持續改善。隨著春運旺季來臨，航空板塊有望迎來新一輪催化。

此外，機場也將受益於航空需求的復甦。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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