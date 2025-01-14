《中國要聞》國務院１８措施鼓勵文旅消費，擴單方面免簽國家範圍

《經濟通通訊社１４日專訊》國務院辦公廳發布《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊

消費的若干措施》，提出６個方面１８項具體措施，支持文化和旅遊消費。



文件鼓勵各地適當放寬大型營業性演出可售票數量限制，巡演項目巡演地不再重複進行內容

審核；優化入境旅遊政策，有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間，用足用好現有過

境免簽政策和區域性入境免簽政策。優化離境退稅服務，推廣「即買即退」措施。



文件還鼓勵推出文旅消費券、消費滿減等優惠及區域一體化消費惠民措施；推出冰雪旅遊、

避寒避暑旅居等特色旅遊產品，增開旅遊列車。釋放職工消費潛力，鼓勵錯峰休假。



同時，推出一批高質量少兒題材舞台劇目，打造親子度假酒店；提升老年人文旅服務品質，

推出更多適合老年人的文化和旅遊產品；發展夜間文旅經濟，豐富夜間消費業態，支持各地對消

費集聚商業區升級改造、優化配套服務。



文件還提出，擴大文旅有效投資，支持符合條件的文化和旅遊類項目發行基礎設施領域不動

產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）；加快重組中國旅遊產業基金，引導社會資本和金融機構加大對

旅遊業的投入等。（ｌｃ）

