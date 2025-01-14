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AH股新聞

14/01/2025 08:43

【大國博弈】美國分級加強管制ＡＩ芯片和技術出口，中方堅決反對

　　《經濟通通訊社１４日專訊》綜合外媒報道，美國政府周一（１３日）表示，將進一步限制
人工智能（ＡＩ）芯片和技術的出口，將先進算力留在美國及其盟友，以免中國、俄羅斯等獲取
。相關規定將於１年後生效，美國官員昨日表示，受限制企業可通過同意一系列的安全和人權標
準，來規避國家層面的限制。對於這項新規，中國商務部表示堅決反對。
　
　　美國商務部長雷蒙多表示，「美國現在在ＡＩ領域處於領先地位－－無論是ＡＩ開發還是
ＡＩ芯片設計，保持這種狀態至關重要。」企業將有１２０天的徵詢期，以便特朗普政府有時間
對新規進行權衡，並且在與行業和其他國家商討之後對規定做出修改。
　
　　新規將全球地區劃分為三個限制等級。日本、英國、南韓、荷蘭、台灣等１８主要盟友和合
作夥伴，芯片出口不受限制；新加坡、以色列、沙特和阿聯酋等約１２０個國家將面臨國家限制
；而俄羅斯、中國和伊朗等約２０個國家將完全被禁止獲取ＡＩ芯片及技術。
　
＊京：堅決反對拜登政府濫用出口管制＊
　
　　對於這項新規，中國商務部新聞發言人聲明指，該措施進一步加嚴對人工智能芯片、模型參
數等出口管制，還拓展了長臂管轄，對第三方與中國開展正常貿易設置障礙、橫加干涉。拜登政
府濫用出口管制措施，嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重影
響全球科技創新，嚴重損害包括美國企業在內的全球各國企業利益。中方將採取必要措施，堅決
維護自身正當權益。
　
＊英偉達批美國管制「過頭」、扼殺競爭＊
　
　　白宮這項新規將改變全球ＡＩ芯片和數據中心的格局，已經激起業內反對。ＡＩ芯片龍頭英
偉達周一稱該規定「完全過頭了」，並表示白宮將會打擊「主流遊戲個人電腦和消費硬件中已有
的技術」。英偉達負責政府事務的副總裁Ｎｅｄ　Ｆｉｎｋｌｅ表示，拜登政府的規定「試圖操
縱市場結果並扼殺競爭」，恐令美國來之不易的技術優勢毀於一旦。
　
　　數據中心提供商甲骨文本月早些時候也稱，這些規定將「把全球大部分ＡＩ和ＧＰＵ市場拱
手讓給我們的中國競爭對手」。（ｒｙ）

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