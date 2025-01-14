《中國要聞》英媒揭ＳＨＥＩＮ廣州工廠工時超標，涉違勞動法

《經濟通通訊社１４日專訊》中國快時尚跨境電商巨頭ＳＨＥＩＮ快速崛起卻爭議不斷，英

國廣播公司（ＢＢＣ）披露，ＳＨＥＩＮ位於廣州供應鏈的車衣間工人每周工作約７５小時，違

反中國勞動法。



＊工人每周工作約７５小時，每月休息１天＊



總部位於新加坡的ＳＨＥＩＮ主攻海外市場，因價格實惠而獲得消費者青睞，ＢＢＣ報道指

出，ＳＨＥＩＮ的成功建立在眾多位於中國的工廠之上，而這些工廠工作情況卻違反法規。報道

表示，記者參觀了被稱為「ＳＨＥＩＮ村」內的１０間工廠並訪問２０多名工人。大部分工人表

示，每個月僅休假１天，而每天上班時間通常是上午８時至晚上１０時或以後。１名來自江西的

女工說，工資以件工計算，１件Ｔ裇１至２元人民?，她通常每日工作１０至１２小時；亦有工

人說，如果一個月有３１日，就會做足３１日。



中國勞動法規定，每天工作時間不超過８小時、平均每周工作不超過４４小時，但也針對加

班另設有條款，僱主由於生產經營需要，經與工會和員工協商後可以延長工作時間，但延長工時

每天一般不得超過１小時；因特殊原因需延長工作時間，在保障員工身體健康的條件下，延長工

時每天不得超過３小時，每月不得超過３６小時。



＊ＳＨＥＩＮ稱致力於確保工人獲得有尊嚴待遇＊



據悉，ＳＨＥＩＮ拒絕接受訪問，但透過聲明強調公司致力確保供應鏈中所有工人獲得公平

及有尊嚴的待遇，並投資了數千萬美元來加強公司管治及符合規定，以及努力設定最高的工資標

準，要求所有供應鏈夥伴遵守行為準則。（ｒｙ）

