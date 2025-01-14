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AH股新聞

14/01/2025 17:25

胡潤全球高質量企業ＴＯＰ１０００排行榜，中國佔１３４家排第二

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日，胡潤研究院在深圳發布《２０２４胡潤全球高質量企業
ＴＯＰ１０００》（２０２４　Ｈｕｒｕｎ　Ｇｌｏｂａｌ　１０００），與《胡潤世界５００
強》相比，上榜公司數量從５００家增至１０００家，並首次將國有企業納入榜單，上榜門檻為
１４００億元（人民幣．下同），總價值達到６１７萬億元。
　
　　以國家來看，美國以４１３家公司領先，中國以１３４家位居第二，日本以６１家位居第三
。在中國的１３４家公司中，有７４家是國有企業，６０家是非國有企業。
　
＊北京與東京在城市排名中並列第一＊
　
　　從城市來看，北京和東京並列第一，各有４８家企業上榜，超過紐約，倫敦排在第四，孟買
和巴黎並列第五。深圳以１２家排名全球第十，其中福田區５家（招商銀行、中國平安保險、深
圳地鐵、中國廣核、榮耀）。整個粵港澳大灣區共３１家企業上榜，佔全國的２３％。
　
　　具體來看，英偉達是今年價值漲幅最大的公司，增加了１５億元。微軟成為全球價值最高的
公司，價值達到２３﹒７萬億元。台積電、騰訊、國家電網、中國國家鐵路集團、工商銀行等排
名靠前。（ｊｑ）

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