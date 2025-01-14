《中國要聞》浙江、湖南齊提出今年ＧＤＰ增長目標５﹒５％左右

《經濟通通訊社１４日專訊》浙江省、湖南省召開人大會議。浙江省政府工作報告提出了
２０２５年目標任務，包括生產總值增長５﹒５％左右，城鎮調查失業率控制在５％以內，居民
消費價格漲幅２％左右，居民可支配收入與經濟增長基本同步。
湖南省政府工作報告提出，今年經濟社會發展主要預期目標：地區生產總值增長５﹒５％左
右，規模工業增加值增長６﹒５％以上，社會消費品零售總額增長５﹒５％以上。（ｃｔ）
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14/01/2025 14:07
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２０２５年目標任務，包括生產總值增長５﹒５％左右，城鎮調查失業率控制在５％以內，居民
消費價格漲幅２％左右，居民可支配收入與經濟增長基本同步。
湖南省政府工作報告提出，今年經濟社會發展主要預期目標：地區生產總值增長５﹒５％左
右，規模工業增加值增長６﹒５％以上，社會消費品零售總額增長５﹒５％以上。（ｃｔ）
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