【提振Ａ股】證券、基金、保險公司互換便利累操作超過１０００億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》去年人行新設了兩項支持資本市場穩定發

展的貨幣政策工具，人民銀行新聞發言人、貨幣政策司司長鄒瀾在國新辦發布會上表示，截至

２０２４年末，證券、基金、保險公司互換便利累計操作超過１０００億元（人民幣．下同），

金融機構已經和超過７００家上市公司或者是主要股東簽訂了股票回購、增持貸款合同，金額超

過３００億元，２０２４年全市場披露回購、增持計劃上限接近３０００億元。



他表示，考慮到現行監管規定不允許企業貸款購買股票、相關證券機構也面臨資金不足的問

題，因此人民銀行創設了支持資本市場穩定發展的兩項工具，希望以此來提升相關機構融資能力

和投資能力，為這些機構持續落實新的管理要求創造條件、提供激勵。



在股票市值被明顯低估時，上市公司、主要股東和證券機構從自身利益出發，將有足夠意願

運用兩項工具提供的低成本增量資金去回購或者增持股票，這樣就形成內在的穩定平衡機制，能

夠有效發揮穩定市場作用，遏制市場負向循環。人民銀行將根據前期實踐經驗，進一步完善工具

設計和制度安排，不斷提升工具使用的便利性，相關企業和機構可以根據需要隨時獲得足夠的資

金來增加投資。

