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AH股新聞

14/01/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１４％，中證監強調今年工作穩字當頭

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隨著美國當選總統特朗普就任時間的臨近，中國股市觀望情緒
加劇。周一（１３日）滬深成交額僅９６６４億元（人民幣．下同），為三個半月來首度跌破萬
億，顯示投資趨於謹慎。
　
　　中國證監會昨召開系統工作會議，會議指出資本市場形勢仍複雜多變，２０２５年工作堅持
穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭。會同人民銀行更好發揮２項結構性貨幣政策工具
效用，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。加強政策解讀和宣傳引導，及時回應市場關切，進
一步穩定市場預期。滬深股市今早盼來高開，滬綜指高開０﹒１４％，報３１６５﹒１６點，深
成指高開０﹒２７％，創業板指高開０﹒３５％。
　
　　美國科技圍堵出新招。美國白宮周一公布對先進人工智能（ＡＩ）芯片實施新的銷售限制措
施，並留給特朗普政府來斟酌實施，但新規已經遭到業內激烈反對。英偉達表示，拜登政府「干
預過度」將威脅美國來之不易的技術優勢，英偉達副總裁芬克爾指，拜登提議的規則根本無法實
現其所謂「國家安全目標」，只會威脅全球創新和經濟增長。Ａ股方面，半導體板塊目前跌多升
少。　　
　
　　另外，人民銀行今日進行５５０億元７天期逆回購，公開市場則有７１億元逆回購到期，即
今日淨投放４７９億元。（ｒｙ）

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