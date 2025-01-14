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AH股新聞

14/01/2025 11:40

《Ａ股行情》滬綜指半日收漲１﹒７５％，重返三千二

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滬深股市早間集體大漲，滬指盤中一度升超２％，創業板指一
度漲超３％。截至上午收盤時，滬綜指升１﹒７５％，收報３２１６點，重返３２００點；深成
指半日升２﹒４２％，創業板漲２﹒６８％。兩市上漲個股５０００隻，上午半天成交８０４７
億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１５１２億或大增２３％。
　
　　盤面上，小紅書概念股爆發，壹網壹創（深：３００７９２）、遙望科技
（深：００２２９１）、引力傳媒（滬：６０３５９８）、天下秀（滬：６００５５６）等多股
漲停。天風傳媒表示，美國最高法院近日裁定，維持了對ＴｉｋＴｏｋ的禁令。根據規定，如果
ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動不出售該應用，美國將於１月１９日強制關閉ＴｉｋＴｏｋ。然而
，字節跳動已明確拒絕出售。當地時間１月１３日起，一些美國用戶開始轉移到新的社交平台－
－小紅書，並已登頂蘋果應用商店下載榜。
　
　　此外，機器人概念股持續走高，漢威科技（深：３００００７）、三花智控
（深：００２０５０）等２０餘股漲停。１月１４日上午，北京市第十六屆人民代表大會第三次
會議在北京會議中心開幕。市長殷勇作政府工作報告。關於２０２５年重點任務，報告提出，積
極布局建設未來產業。建立投入增長機制，重點培育人形機器人、商業航天、新材料等２０個未
來產業。
　
　　另外，美國商務部周一（１３日）公布對銷售先進人工智能芯片實施新的限制措施，相關規
定將於１年後生效，確立向大部分國家出口的算力的上限。滬深算力概念在國產預期下集體走強
，華為算力半日升近４﹒６％，雲計算概念漲４﹒４％。（ｒｙ）

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