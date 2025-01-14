《Ａ股行情》滬指收漲２﹒５％兩個月最大單日升幅，成交放量四成

《經濟通通訊社１４日專訊》人行、外匯局預告開發布會介紹金融支持經濟有關情況，為市

場帶來一波上升動力，Ａ場今日強力反彈，三大指數齊收升，各行業及概念板塊全面上漲。滬綜

指收升２﹒５４％，報３２４０﹒９４點，單日漲幅是兩個月來最大。深成指亦彈３﹒７７％，

創業板收漲４﹒７１％。成交放量，兩市全天交易額約１﹒３５萬億元（人民幣．下同），較上

個交易日大增３８４３億元或約四成。



＊中美博弈成常態，政策預期升溫＊



今日小紅書概念股表現優異，壹網壹創（深：３００７９２）、華揚聯眾

（滬：６０３８２５）、引力傳媒（滬：６０３５９８）等多股封板。美國禁令步步逼近，最近

ＴｉｋＴｏｋ「難民」瘋狂湧入另一社交平台小紅書。如美國最高法院作出維持法令的判決，

ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」將於本周日（１月１９日）生效。不少美國創作者不滿ＴｉｋＴｏｋ

被美國政府禁止，紛紛轉戰小紅書開設帳戶，截至１月１３日，小紅書已經登頂蘋果應用商店下

載榜。



外圍風險趨增，除了特朗普可能的關稅威脅外，拜登政府卸任前又推出新的限制ＡＩ技術出

口規則，不過Ａ股半導體及人工智能板塊仍走強，分析人士認為，中美科技博弈已成常態，最新

限制或提升中國進一步支持本土科技自主可控的政策預期。中國證監會近日召開的系統工作會議

亦指出，２０２５年工作堅持穩字當頭，進一步穩定市場預期。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２０﹒５４ ＋２﹒６３

上證綜合指數 ３２４０﹒９４ ＋２﹒５４ ５３８９﹒８４

上證Ａ股指數 ３３９６﹒９７ ＋２﹒５４

深證成份指數 １０１６５﹒１７ ＋３﹒７７ ８１１７﹒１７

深圳創業板指數 ２０７５﹒７６ ＋４﹒７１

上證Ｂ股指數 ２６１﹒６０ ＋２﹒３４ １﹒５８

深證Ｂ股指數 １１９５﹒５９ ＋２﹒１８ ０﹒６９

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