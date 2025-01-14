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AH股新聞

14/01/2025 15:10

《Ａ股行情》滬指收漲２﹒５％兩個月最大單日升幅，成交放量四成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人行、外匯局預告開發布會介紹金融支持經濟有關情況，為市
場帶來一波上升動力，Ａ場今日強力反彈，三大指數齊收升，各行業及概念板塊全面上漲。滬綜
指收升２﹒５４％，報３２４０﹒９４點，單日漲幅是兩個月來最大。深成指亦彈３﹒７７％，
創業板收漲４﹒７１％。成交放量，兩市全天交易額約１﹒３５萬億元（人民幣．下同），較上
個交易日大增３８４３億元或約四成。
　
＊中美博弈成常態，政策預期升溫＊
　
　　今日小紅書概念股表現優異，壹網壹創（深：３００７９２）、華揚聯眾
（滬：６０３８２５）、引力傳媒（滬：６０３５９８）等多股封板。美國禁令步步逼近，最近
ＴｉｋＴｏｋ「難民」瘋狂湧入另一社交平台小紅書。如美國最高法院作出維持法令的判決，
ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」將於本周日（１月１９日）生效。不少美國創作者不滿ＴｉｋＴｏｋ
被美國政府禁止，紛紛轉戰小紅書開設帳戶，截至１月１３日，小紅書已經登頂蘋果應用商店下
載榜。
　
　　外圍風險趨增，除了特朗普可能的關稅威脅外，拜登政府卸任前又推出新的限制ＡＩ技術出
口規則，不過Ａ股半導體及人工智能板塊仍走強，分析人士認為，中美科技博弈已成常態，最新
限制或提升中國進一步支持本土科技自主可控的政策預期。中國證監會近日召開的系統工作會議
亦指出，２０２５年工作堅持穩字當頭，進一步穩定市場預期。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８２０﹒５４　　＋２﹒６３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２４０﹒９４　　＋２﹒５４　　　　５３８９﹒８４　　
　　上證Ａ股指數　　３３９６﹒９７　　＋２﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０１６５﹒１７　＋３﹒７７　　　　８１１７﹒１７　　
　　深圳創業板指數　２０７５﹒７６　　＋４﹒７１　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６１﹒６０　　＋２﹒３４　　　　　１﹒５８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９５﹒５９　　＋２﹒１８　　　　　０﹒６９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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