《中國要聞》中英探討ＥＴＦ互聯互通，中國將在英首發綠色主權債

《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部昨晚發布第十一次中英經濟財金對話政策成果，雙

方在金融及貿易等領域達成６９項協議，預料在未來５年可為英國帶來６億至１０億英鎊的經濟

得益。其中，雙方為促進市場進一步發展，同意就中英ＥＴＦ互聯互通項目可行性進行探討。雙

方歡迎更多中國資產管理公司的英國子公司在倫敦上市交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）產品，

包括人民幣ＥＴＦ產品。



＊與富時羅素合作開發中國Ａ股綠色收入指數＊



雙方歡迎富時羅素、上交所和深交所在中證監的支持下成立聯合工作組，助力中國資本市場

改革開放，增強市場對國際投資者的吸引力。雙方並歡迎深圳證券信息公司和中證指數公司與富

時羅素合作，共同開發中國Ａ股綠色收入指數。雙方期待更多的中國債券被納入富時羅素指數。



中方歡迎更多符合條件的英國機構投資者參與中國銀行間市場本外幣交易及相關業務，並歡

迎符合條件的英國發行人在中國銀行間市場發行債券。雙方歡迎中國銀行間市場交易商協會和國

際資本市場協會繼續在已簽署的合作框架文件下進一步深化在綠色債券、熊貓債以及債券一級市

場實踐、債券回購、債券擔保品管理等業務領域的合作。



＊中國將在英首發綠色主權債券，中行擬在英發雙幣債＊



中方同意２０２５年發行首筆人民幣計價的綠色主權債券，並在倫敦掛牌上市，這將是中國

在英發行的首筆綠色主權債券。英方歡迎中國金融機構持續在英發行綠色債券。雙方歡迎中國銀

行倫敦分行計劃於２０２５年發行新的和可持續發展相關的雙貨幣債券，該債券將以人民幣和英

鎊計價，並在倫敦上市。（ｓｌ）

