《中國要聞》中國首開放英國寵物食品入口，恢復兩豬肉英企業貿易

《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部昨晚發布第十一次中英經濟財金對話政策成果，雙

方在金融及貿易等領域達成６９項協議，預料在未來５年可為英國帶來６億至１０億英鎊的經濟

得益。其中，在貿易方面，雙方將尋求進一步協議，首度開放英國寵物食品入口中國，另展開容

許英國豬雜打入中國市場的程序，以及重新准許英國將冷凍豬精液出口中國等。



政策成果顯示，英方歡迎中方恢復兩家豬肉生產企業貿易的決定；中方歡迎更多符合中方要

求的英國豬肉及豬肉產品進入中國市場，將啟動英國豬腸衣、豬胃、豬腸的准入程序，並確認適

用的衛生證書。中方將批准適用的英國豬精液中心延續註冊。此外，雙方將在未來數月就英國寵

物食品輸華議定書及相應的衛生證書加快達成一致。



同時，雙方歡迎原羊毛輸華議定書事取得的進展，同意在２０２５年正式簽署議定書，並確

認適用的衛生證書。



雙方並將積極推動承認境外第三方實驗室出具的汽車檢測報告，在滿足強制性產品認證實施

規則的前提下，中方可以通過接受英國車企自有實驗室測試結果簡化要求。雙方認可傳統經典車

的重要性，並同意就進口傳統經典車加強溝通交流。（ｓｌ）

