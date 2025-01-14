【聚焦數據】深圳去年ＣＰＩ同比漲０﹒１％，低於全國水平

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局深圳調查隊公布，２０２４年１２月深圳居民消費

價格指數（ＣＰＩ）環比、同比均上漲０﹒１％。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲

０﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。２０２４年１－１２月，深圳ＣＰＩ同比上漲

０﹒１％，低於全國水平的０﹒２％。



＊冬季出遊需求帶動１２月深圳ＣＰＩ環比轉漲＊



從環比看，２０２４年１２月，ＣＰＩ由上月下降０﹒３％轉為上漲０﹒１％。其中，食品

價格下降０﹒７％，降幅比上月收窄０﹒９個百分點。食品中，本月氣溫相對偏高，農產品供應

周期增加，鮮果和鮮菜價格分別下降０﹒６％和０﹒５％，降幅均有收窄；市場供應總體相對充

足，海水魚和淡水魚價格分別下降１﹒８％和１﹒１％。非食品價格由上月下降０﹒１％轉為上

漲０﹒３％。非食品中，冬季出遊需求提前釋放，帶動飛機票和旅行社收費價格分別上漲

１２﹒４％和６﹒７％。



＊深圳１２月ＣＰＩ同比漲０﹒１％，新能源車價降一成＊



從同比看，ＣＰＩ由上月持平轉為上漲０﹒１％。其中，食品價格上漲０﹒１％，漲幅比上

月收窄０﹒６個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲１１﹒７％和３﹒９％；水產品價格

由上月上漲０﹒６％轉為下降０﹒３％。非食品價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒１％。非

食品中，服務價格持平；工業品價格下降０﹒３％，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下

降１０﹒２％和３﹒４％；汽油價格下降４﹒０％，降幅比上月收窄４﹒２個百分點。



＊深圳１２月ＰＰＩ同比漲０﹒３％，去年全年降０﹒５％＊



ＰＰＩ方面，２０２４年１２月，深圳工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比和環比均上

漲０﹒３％；工業生產者購進價格同比上漲０﹒３％，環比上漲０﹒１％。１－１２月平均，工

業生產者出廠價格同比下降０﹒５％，購進價格同比上漲０﹒３％。



＊１２月深圳一般日用品價格同比漲逾一成＊



２０２４年１２月，從同比看，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降１﹒２％，其中

，採掘工業價格下降１３﹒５％，加工工業價格下降１﹒１％，原材料工業價格下降０﹒５％；

生活資料價格上漲３﹒５％，其中，食品價格上漲０﹒７％，耐用消費品價格上漲１﹒６％，一

般日用品價格上漲１１﹒６％。工業生產者購進價格中，燃料動力類和木材及紙漿類價格均下降

６﹒４％，建築材料及非金屬類價格下降３﹒９％，農副產品類價格下降３﹒１％，黑色金屬材

料類價格下降１﹒６％。



＊１２月深圳耐用消費品價格環比降０﹒５％＊



２０２４年１２月，從環比看，工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲０﹒３％，其中

，加工工業價格上漲０﹒３％，原材料工業價格上漲０﹒６％，採掘工業價格上漲１﹒７％；生

活資料價格上漲０﹒１％，其中，耐用消費品價格下降０﹒５％，食品價格持平，一般日用品價

格上漲２﹒２％。工業生產者購進價格中，燃料動力類價格下降２﹒５％，農副產品類價格下降

１﹒８％，化工原料類和建築材料及非金屬類價格均持平，黑色金屬材料類價格上漲０﹒３％，

有色金屬材料及電線類價格上漲０﹒８％，木材及紙漿類價格上漲４﹒１％。（ｓｌ）

