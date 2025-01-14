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AH股新聞

14/01/2025 15:15

【聚焦數據】內地１２月新增貸１萬億勝預期，全年新增貸１８萬億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，１２月末，人民幣貸款餘額２５５﹒６８萬億
元（人民幣．下同），同比增長７﹒６％，增速符合預期，較１１月收窄０﹒１個百分點。按上
月公布的１１月末人民幣貸款餘額２５４﹒６８萬億元計算，１２月新增人民幣貸款１萬億元，
大勝預期的８０００億元，亦遠高於１１月的５８００億元。全年人民幣貸款增加１８﹒０９萬
億元。
　
　　分部門看，２０２４年全年，住戶貸款增加２﹒７２萬億元，其中，短期貸款增加４７３２
億元，中長期貸款增加２﹒２５萬億元；企（事）業單位貸款增加１４﹒３３萬億元，其中，短
期貸款增加２﹒６１萬億元，中長期貸款增加１０﹒０８萬億元，票據融資增加１﹒５７萬億元
；非銀行業金融機構貸款增加２８５５億元。
　
　　１２月末，本外幣貸款餘額２５９﹒５８萬億元，同比增長７﹒２％。
　
　　１２月末，外幣貸款餘額５４２２億美元，同比下降１７﹒４％。全年外幣貸款減少
１１４２億美元。
　
＊１２月人民幣存款減少１﹒４萬億元＊
　
　　存款方面，１２月末，人民幣存款餘額３０２﹒２５萬億元，同比增長６﹒３％。按上月公
布的１１月末人民幣存款餘額３０３﹒６５萬億元計算，１２月人民幣存款減少１﹒４萬億元，
１１月為增加２﹒１７萬億元。
　
　　全年人民幣存款增加１７﹒９９萬億元。其中，住戶存款增加１４﹒２６萬億元，非金融企
業存款減少２９４３億元，財政性存款減少２１２５億元，非銀行業金融機構存款增加２﹒５９
萬億元。
　
　　１２月末，本外幣存款餘額３０８﹒３８萬億元，同比增長６﹒４％。
　
　　１２月末，外幣存款餘額８５２９億美元，同比增長６﹒９％。全年外幣存款增加５５１億
美元。（ｓｌ）

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