【聚焦數據】內地１２月新增貸１萬億勝預期，全年新增貸１８萬億

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，１２月末，人民幣貸款餘額２５５﹒６８萬億

元（人民幣．下同），同比增長７﹒６％，增速符合預期，較１１月收窄０﹒１個百分點。按上

月公布的１１月末人民幣貸款餘額２５４﹒６８萬億元計算，１２月新增人民幣貸款１萬億元，

大勝預期的８０００億元，亦遠高於１１月的５８００億元。全年人民幣貸款增加１８﹒０９萬

億元。



分部門看，２０２４年全年，住戶貸款增加２﹒７２萬億元，其中，短期貸款增加４７３２

億元，中長期貸款增加２﹒２５萬億元；企（事）業單位貸款增加１４﹒３３萬億元，其中，短

期貸款增加２﹒６１萬億元，中長期貸款增加１０﹒０８萬億元，票據融資增加１﹒５７萬億元

；非銀行業金融機構貸款增加２８５５億元。



１２月末，本外幣貸款餘額２５９﹒５８萬億元，同比增長７﹒２％。



１２月末，外幣貸款餘額５４２２億美元，同比下降１７﹒４％。全年外幣貸款減少

１１４２億美元。



＊１２月人民幣存款減少１﹒４萬億元＊



存款方面，１２月末，人民幣存款餘額３０２﹒２５萬億元，同比增長６﹒３％。按上月公

布的１１月末人民幣存款餘額３０３﹒６５萬億元計算，１２月人民幣存款減少１﹒４萬億元，

１１月為增加２﹒１７萬億元。



全年人民幣存款增加１７﹒９９萬億元。其中，住戶存款增加１４﹒２６萬億元，非金融企

業存款減少２９４３億元，財政性存款減少２１２５億元，非銀行業金融機構存款增加２﹒５９

萬億元。



１２月末，本外幣存款餘額３０８﹒３８萬億元，同比增長６﹒４％。



１２月末，外幣存款餘額８５２９億美元，同比增長６﹒９％。全年外幣存款增加５５１億

美元。（ｓｌ）

