【聚焦數據】內地去年社融規模存量４０８﹒３４萬億，同比增８％

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２４年末社會融資規模存量為
４０８﹒３４萬億元（人民幣．下同），同比增長８％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘
額為２５２﹒５３萬億元，同比增長７﹒２％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為
１﹒２９萬億元，同比下降２２﹒３％；委託貸款餘額為１１﹒２１萬億元，同比下降０﹒５％
；信託貸款餘額為４﹒３萬億元，同比增長１０﹒２％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒１５
萬億元，同比下降１３﹒３％；企業債券餘額為３２﹒３萬億元，同比增長３﹒８％；政府債券
餘額為８１﹒０９萬億元，同比增長１６﹒２％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒７２萬億元
，同比增長２﹒５％。
從結構看，２０２４年末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６１﹒８％，同比低０﹒５個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％
，同比低０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒７％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額
佔比１﹒１％，同比高０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒５％，同比低
０﹒２個百分點；企業債券餘額佔比７﹒９％，同比低０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比
１９﹒９％，同比高１﹒４個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個
百分點。（ｓｌ）
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