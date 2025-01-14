【ＦＯＣＵＳ】侵侵就職倒數一周，美元及油價劇本臨揭盅

【ＦＯＣＵＳ】自特朗普去年１１月勝選以來，一路高歌的美元指數（ＤＸＹ），周一

（１３日）觸及１１０大關，錄２０２２年１１月以來最高。與此同時，「走人」在即的拜登上

周末對俄羅斯祭出能源終極制裁，刺激ＷＴＩ期貨漲至５個月高位。隨著特朗普正式就職倒數一

周，眼下的懸念是，美元、油價會否重演他２０１７年１月首個任期時的劇本－－一個掉頭下挫

，一個持續上衝。



＊２０１７年上任後美匯即轉弱＊



獲「特朗普交易」和「減息路徑生變」雙加持的美元，過去兩個多月可謂所向披靡。繼

２０２４年兌日圓、韓圜、紐元升值逾一成，兌歐元、在岸人民幣、英鎊分別升值６﹒２％、

２﹒８％、１﹒７％後，進入２０２５年，最新錄強勢五連漲。美元指數繼上周突破１０９後，

隔夜再高見１１０﹒１７。



拋開１月通常是美元一年中最強勁月份的季節性，以及直奔５％的十年期殖利率，即將揭盅

的分水嶺是，下周一（２０日）登台的特朗普，其對強美元、弱美元混亂的偏好，到底哪個會最

終佔上風。



回想２０１７年，他在就職前數日接受媒體專訪，公開指「美元太過強勢……我們的公司現

在無法與他們（中國）競爭，因為我們的貨幣太堅挺了，它正在殺死我們。」美元指數隨即掉頭

調整

，全年跌９﹒９％，兌歐元更勁貶１４％。



＊歐元、高息、關稅成掣肘＊



此歷史情境重現的一大理據是，獲提名為白宮經濟顧問委員會主席的米蘭（Ｓｔｅｐｈｅｎ

Ｍｉｒａｎ），去年１１月曾指，「全面加徵關稅以及放棄強勢美元政策，其影響的廣泛程度

有望匹敵幾十年來的任何政策，將從根本上重塑全球貿易和金融體系。」而經濟學理論亦顯示，

要實現特朗普心心念念的製造業回歸、降低貿易逆差，弱美元是不二之選。



不過，美元並非簡單動動嘴皮就能輕易轉勢，相反的理據包括，被視作美元「蹺蹺板」的歐

元，今年「跌至平價」已成市場主流預測；聯儲今年減息預期降至兩次，而鮑威爾的任期將直至

２０２６年５月；特氏減稅利好料吸引更多海外資金流入美股；徵收關稅亦將導致國內匯率升值

，因美國消費者或傾向減少購買進口商品。



＊臨別制裁影響力不容小覷＊



另一不確定性是油價，歷史上長期呈反相關的油價、美元，自大流行後漸轉同步，即油價升

、美元升。一大原因是美國身為全球第一大產油國，亦是石油淨出口國，油價上升往往意味對美

元的需求上升。



就在上周末，拜登宣布對俄羅斯兩大石油巨頭（Ｇａｚｐｒｏｍ Ｎｅｆｔ及

Ｓｕｒｇｕｔｎｅｆｔｅｇａｓ）和１８３隻影子船隊，實施自俄烏戰爭爆發以來「對俄羅斯能

源產業的最重大制裁」。花旗測算就指，在最壞情況下，這些措施恐導致每日供應減少８０萬桶

，意味抹去國際能源署（ＩＥＡ）早前預測的今年每日１００萬桶過剩供應，刺激紐約期油、布

倫特期油不到一周分別漲７﹒５％、６﹒４％。



此外，特朗普據報正計劃上任後加大對伊朗的制裁，包括限制其石油銷售，加上石油期貨市

場以投機聞名的演算法交易，油價大有可能仍未見頂。

