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AH股新聞

14/01/2025 17:05

《中國要聞》路透：人行、金監總局、中證監職員本月起薪酬減半

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述消息人士透露，中國人民銀行、金監總局、中
證監等金融監管部門職員將於本月開始集體降薪，以順應中國２０２３年啟動的國家機構改革；
此次降薪幅度約為５０％，降薪後三大監管部門薪酬水平料與公務員薪酬拉齊。消息人士提到，
儘管最初遭到三家監管機構及其員工的抵制，但降薪措施還是於本月實施；員工只能遵守規定。
　
　　報道指，國務院新聞辦公室暫未置評，人行、金管總局和中證監暫未評論。
　
　　報道指出，中國在２０２３年開展新一輪國家機構改革，在原銀保監會基礎上組建國家金融
監督管理總局，作為國務院直屬機構；同時，將中證監從國務院直屬事業單位調整為國務院直屬
機構。改革方案並提到，將這些金融監管部門工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家
公務員工資待遇標準。
　
　　在此之前，銀保監會、中證監均屬於事業單位，其職員薪酬體系按「參公事業單位」制定，
即可以參考行業內同類專業技術人員指定特殊工資標準；其中，中證監薪酬水平最高。人行則自
１９９７年起正式成為國務院組成部門。
　
　　消息人士稱，在郭樹清擔任人行黨委書記期間，人行系統通過提供津貼的方式進行過一次大
幅漲薪；原銀保監會職工亦在期間集體漲薪。經過此前的漲薪後，人行、原銀保監會與中證監的
薪酬處於較為接近的水平。
　
　　機構改革後，一些專家預計，金融監管機構員工的收入將會下降，以與財政部和國家發改委
等其他政府機構公務員的工資水平保持一致。（ｓｌ）

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