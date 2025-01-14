《中國要聞》路透：人行、金監總局、中證監職員本月起薪酬減半

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述消息人士透露，中國人民銀行、金監總局、中

證監等金融監管部門職員將於本月開始集體降薪，以順應中國２０２３年啟動的國家機構改革；

此次降薪幅度約為５０％，降薪後三大監管部門薪酬水平料與公務員薪酬拉齊。消息人士提到，

儘管最初遭到三家監管機構及其員工的抵制，但降薪措施還是於本月實施；員工只能遵守規定。



報道指，國務院新聞辦公室暫未置評，人行、金管總局和中證監暫未評論。



報道指出，中國在２０２３年開展新一輪國家機構改革，在原銀保監會基礎上組建國家金融

監督管理總局，作為國務院直屬機構；同時，將中證監從國務院直屬事業單位調整為國務院直屬

機構。改革方案並提到，將這些金融監管部門工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家

公務員工資待遇標準。



在此之前，銀保監會、中證監均屬於事業單位，其職員薪酬體系按「參公事業單位」制定，

即可以參考行業內同類專業技術人員指定特殊工資標準；其中，中證監薪酬水平最高。人行則自

１９９７年起正式成為國務院組成部門。



消息人士稱，在郭樹清擔任人行黨委書記期間，人行系統通過提供津貼的方式進行過一次大

幅漲薪；原銀保監會職工亦在期間集體漲薪。經過此前的漲薪後，人行、原銀保監會與中證監的

薪酬處於較為接近的水平。



機構改革後，一些專家預計，金融監管機構員工的收入將會下降，以與財政部和國家發改委

等其他政府機構公務員的工資水平保持一致。（ｓｌ）

