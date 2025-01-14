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AH股新聞

14/01/2025 15:10

【聚焦人幣】瑞銀：人幣走弱僅適度提振出口，中國將竭力減緩跌勢

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》報道，瑞銀集團認為，人民幣兌美元走弱可能只會
適度提振中國出口，北京方面將努力減緩人民幣的跌勢。
　
　　瑞銀首席中國經濟學家汪濤周二對彭博電視台表示，由於美國揚言加徵關稅以及美國經濟數
據樂觀，支撐美元走強，人民幣面臨壓力。她表示，人民幣貶值可能促使中國的競爭對手貶值本
國貨幣，如此一來，將抵銷讓中國出口產品更便宜的作為。中國當局將非常努力減緩人民幣跌勢
，並確保跌幅適度，但在美元走強和美國可能加徵關稅的大環境下，扭轉這一趨勢可能非常困難

　
＊汪濤：關稅對中企支出影響或比出口受創更嚴重＊
　
　　她預計，加徵的關稅將在今年第三季生效，並警告稱，相較於出口受創，關稅對中國企業支
出的影響可能更為嚴重，在中國經營的企業將調整其資本支出、招聘等。因此，這將對國內經濟
產生外溢效應。
　
＊高盛料今年中國經濟增長放緩至４﹒５％＊
　
　　另外，高盛首席經濟學家Ｊａｎ　Ｈａｔｚｉｕｓ認為，中國將採取廣泛的刺激措施來抵消
美國料將課徵的關稅和樓市持續低迷的影響。他預計，中國今年增長率將放緩至４﹒５％，
２０２４年增長率約為５％，符合共識。
　
　　去年中國的貿易順差躍升至空前水平，部分原因是企業提前出貨以避免美國可能上調關稅。
高盛早些時候預計，美國對中國商品平均徵收２０％的關稅。（ｓｌ）

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