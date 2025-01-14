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AH股新聞

14/01/2025 07:56

藥明康德（２３５９）沽藥明合聯（２２６８）逾７％套逾２４億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，自去年
１１月８日及上周五（１０日），通過兩次大宗交易，累計出售藥明合聯（０２２６８）合共
８６００萬股，約佔藥明合聯７﹒１７％股權，累計成交金額約２４﹒２６億元，佔其於
２０２３年度淨資產的４﹒０７％。惟藥明康德沒有提及在上周五的減持幅度、交易價格及套現
金額。
　
　　此前據《彭博》引述銷售文件指出，藥明合聯股東ＳＴＡ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ
　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（合全藥業香港投資有限公司）尋求出售藥明合
聯約３７８０萬股，每股作價介乎３０﹒８５５－３１﹒５１５元，涉資約１２億元，股份鎖定
期為９０天。帳簿管理人為摩根士丹利。
　
　　藥明康德在公告提到，出售的股票資產在其財務報表中列示為「長期股權投資」。經財務部
門按中國企業會計準則初步核算，過去１２個月內出售藥明合聯股票累計投資收益２０﹒１６億
元人民幣，佔２０２３年度淨利潤超過１０％，其中影響２０２４年度淨利潤約７﹒２億元人民
幣，影響２０２５年度淨利潤約１２﹒９７億元人民幣。
　
　　該集團指，通過出售所獲得現金收益，將用於加速推進全球產能及能力建設，吸引並保留優
秀人才，持續強化獨特的一體化ＣＲＤＭＯ業務模式，從而滿足全球客戶需求。（ｗｈ）

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