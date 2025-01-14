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AH股新聞

14/01/2025 08:14

《國企紅籌》國聯證券（０１４５６）建議改名「國聯民生證券」

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國聯證券（０１４５６）（滬：６０１４５６）公布，建議變
更公司名稱為「國聯民生證券股份有限公司」，英文名稱變更為「Ｇｕｏｌｉａｎ　
Ｍｉｎｓｈｅｎｇ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ」，Ａ股及Ｈ股
證券簡稱更改為「國聯民生」，以及建議把註冊資本增加至約５４﹒７億元人民幣，須待股東批
准。
　
　　該集團指，鑒於重組已經中國證監會核准通過，基於戰略發展需要，同時使公司名稱更為全
面、準確地反映基本情況及未來發展規劃，擬變更公司名稱及證券簡稱。
　
＊提名民生證券董事長及董事任非執董＊
　
　　另外，該集團指，非執行董事華偉榮和李梭辭職，經股東無錫市國聯發展（集團）及上海灃
泉峪企業管理推薦，提名顧偉及楊振興為第五屆董事會非執行董事候選人的議案，待股東批准。
顧偉現任無錫市國聯發展黨委副書記、總裁、董事，該集團黨委書記，民生證券董事長，而楊振
興現任上海灃泉峪企業管理董事長，兼任民生證券董事。至於華偉榮及李梭已確認與該集團及董
事會並無不同意見，亦無與辭職有關事項需股東及債權人注意。（ｗｈ）

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