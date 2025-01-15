《政政經經－石鏡泉》春季躁動

《政政經經》Ａ股有個春季躁動的走向，前日（１３日）Ａ股成交首低於萬億，昨日（１４

日）成交回升至萬三億。是春季躁動開始了嗎？前日恒指出現十字星，利好，昨日果升了。



中國證監會召開２０２５年系統工作會議，研究部署２０２５年重點工作。會議要求，堅持

穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭。堅決落實中央經濟工作會議關於穩住股市的重要

要求，加強境內外、場內外、期現貨聯動監測監管，增強工作的前瞻性、主動性、有效性。會同

中國人民銀行更好發揮２項結構性貨幣政策工具效用，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。加

強政策解讀和宣傳引導，及時回應市場關切，進一步穩定市場預期。評：自「９２４」行情以來

，前日Ａ股成交額首次跌破萬億大關，開始真正縮量了。至於９，６６３﹒７７億元人民幣是否

就是此輪Ａ股調整的「地量」，仍待觀察。



＊政策市重來待觀察＊



昨日Ａ股三大指數放量大漲，重返３２００點，成交１﹒３５萬億元人民幣，是否真是政策

市又來了，待觀察。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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