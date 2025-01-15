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AH股新聞

15/01/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》春季躁動

　　《政政經經》Ａ股有個春季躁動的走向，前日（１３日）Ａ股成交首低於萬億，昨日（１４
日）成交回升至萬三億。是春季躁動開始了嗎？前日恒指出現十字星，利好，昨日果升了。
　
　　中國證監會召開２０２５年系統工作會議，研究部署２０２５年重點工作。會議要求，堅持
穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭。堅決落實中央經濟工作會議關於穩住股市的重要
要求，加強境內外、場內外、期現貨聯動監測監管，增強工作的前瞻性、主動性、有效性。會同
中國人民銀行更好發揮２項結構性貨幣政策工具效用，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。加
強政策解讀和宣傳引導，及時回應市場關切，進一步穩定市場預期。評：自「９２４」行情以來
，前日Ａ股成交額首次跌破萬億大關，開始真正縮量了。至於９，６６３﹒７７億元人民幣是否
就是此輪Ａ股調整的「地量」，仍待觀察。
　
＊政策市重來待觀察＊
　
　　昨日Ａ股三大指數放量大漲，重返３２００點，成交１﹒３５萬億元人民幣，是否真是政策
市又來了，待觀察。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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