《駐京專電》商務部：將全面實施跨境服貿負面清單，推進梯度開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部對外貿易司負責人孟岳表示，在推

動服務貿易高質量發展方面，下一步，商務部將重點從三個方面創新提升服務貿易，推動服務貿

易高質量發展。



一是創新提升制度型開放水平。將全面實施跨境服務貿易負面清單，有序推進跨境服務貿易

梯度開放。主動對接國際高標準經貿規則，推動服務貿易領域規則、規制、管理和標準相通相容

。啟動建設國家服務貿易創新發展示範區，打造一批服務貿易綜合改革開放示範平台。實施服務

貿易標準化行動計劃，提升服務貿易標準化水平。



二是創新提升新業態新模式。將順應服務貿易的數字化、綠色化發展趨勢，積極培育服務貿

易發展新動能。支持金融、諮詢、設計、認證認可等專業服務機構，提升國際化服務能力。發展

綠色技術貿易和綠色服務貿易。創新「保稅＋服務貿易」監管模式，促進服務貿易和貨物貿易融

合發展。



三是創新提升國際合作機制。進一步拓展服務貿易和數字貿易多雙邊和區域合作機制。持續

發揮服貿會等重大展會平台作用。支持有條件的地區建設服務貿易國際合作園區，不斷優化開放

合作環境。

