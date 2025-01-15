《駐京專電》習近平同歐洲理事會主席通電話：冀歐盟成可信任夥伴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家主席習近平１４日應約同歐洲理事會

主席科斯塔通電話。習近平強調，中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾，是相互成就的

夥伴。５０年來，中歐關係不僅助力各自發展，也為世界和平和繁榮作出重要貢獻。國際形勢越

是嚴峻復雜，中歐越要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。中國

對歐盟抱有信心，希望歐盟也能成為中方可以信任的合作夥伴。



習近平表示，中歐經貿合作優勢互補、互利共贏，雙方都是多邊貿易體制的維護者，已經形

成強大的經濟共生關係。中國堅持高質量發展，擴大高水平對外開放，將為中歐合作帶來新的機

遇。中歐要相互擴大開放，鞏固現有合作機制，打造新的合作增長點。雙方要辦好建交５０周年

慶祝活動，密切人文交流和人員往來，鼓勵中歐民眾雙向奔赴，支持地方交往和教育合作，厚植

中歐友好的民意基礎。



科斯塔表示，歐方願同中方一道，共同慶祝建交５０周年，加強對話溝通，增進戰略互信，

強化夥伴關係，開辟歐中關係更好發展的未來。歐方願同中方通過對話磋商妥善處理經貿分歧。

歐中都尊重聯合國憲章宗旨、堅持多邊主義、維護自由貿易，反對陣營對抗，雙方應當合作而不

是競爭。當今時代充滿挑戰，世界需要歐中更加緊密合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰，共

同為世界和平穩定發展作出積極貢獻。

