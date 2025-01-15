《駐京專電》商務部、市監總局聯合發布政策推進服務業標準化建設

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部、市場監管總局近日聯合發布《關

於支持國家服務業擴大開放綜合試點示範省市標準化建設推進制度型開放若干措施的意見》及《

國家服務業擴大開放綜合試點示範省市標準制修訂及相關工作任務清單（首批）》，旨在推動在

國家服務業擴大開放綜合試點示範省市開展標準化建設先行先試，以制度建設促進中國服務業鍛

長板、補短板。



＊加快家電、消費電子等大宗消費品安全、健康、性能等標準升級＊



《意見》提出了在試點示範省市開展標準化建設先行先試的總體要求及相關組織保障措施，

明確４方面１７項重點工作。其中，《意見》明確支持試點示範省市推動教育、文旅和醫療等領

域服務設備更新和技術改造服務等標準規範建設。加快家電、家居產品、消費電子等大宗消費品

安全、健康、性能等標準升級。



商務部外資司負責人解讀時表示，制修訂家電、家居產品、消費電子等大宗消費品和再生資

源回收利用標準，主要是為了支撐設備更新和消費品以舊換新。制修訂住宿餐飲、養老托育等生

活服務領域標準，是為了促進服務消費提質擴容。



在推動產業發展方面，《意見》提出，圍繞新材料、智能裝備、生命健康等特色優勢產業及

其關鍵環節編制標準，推動差異化探索。圍繞數字經濟、醫療健康、公共服務、現代物流等領域

，探索制定適應現代服務業同先進製造業「兩業」融合發展需要的技術、流程、管理等標準。支

持重點園區平台示範發展、營商環境建設相關標準化建設。



為保障《意見》落地落實，商務部、市場監管總局會同有關部門配套印發了首批《工作任務

清單》，根據標準的層級、領域和相應市場需求、工作需要，明確列出各試點示範省市分工，支

持相關省市結合當地特色優勢開展探索，共同服務全國統一大市場建設。首批《工作任務清單》

具體包括１０４項標準制修訂及相關工作任務，後續將持續動態更新。

