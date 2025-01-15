《駐京專電》商務部：本周印發加力支持汽車、家電等以舊換新細則

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部市場運行和消費促進司司長李剛在

國新辦表示，今年「以舊換新」將重點做好五個方面的工作。一是加力擴圍實施消費品以舊換新

，穩住消費的基本盤。近日，中央財政已經預下達２０２５年消費品以舊換新首批資金８１０億

元。本周，將陸續印發２０２５年加力支持汽車、家電、家裝和電動自行車以舊換新，以及手機

等數碼產品的購新補貼實施細則。下一步，將進一步優化政策操作流程，強化政策宣傳解讀，讓

消費者更清楚地了解政策、享受實惠。



＊去年以舊換新帶動相關產品銷售額超１﹒３萬億＊



據初步統計，２０２４年，全國汽車以舊換新超過了６８０萬輛，超３６００萬名消費者

購買８大類家電以舊換新產品超過５６００萬台，家裝廚衛「煥新」補貼產品約６０００萬件，

電動自行車以舊換新超過１３８萬輛。消費品以舊換新帶動相關產品銷售額超過１﹒３萬億元人

民幣。



二是擴大服務消費，優化消費結構。將打好政策組合拳，實施服務消費提質惠民行動，會同

相關部門完善重點領域的支持政策，開展「服務消費季」「中華美食薈」等服務消費促進活動，

推動電信、教育、醫療等領域有序擴大開放，豐富服務消費供給。



三是創新舉辦擴消費活動，營造消費氛圍。將和地方一道，突出重點時段，聚焦重點品類，

聯動線上線下，組織開展形式多樣、人民群眾喜聞樂見的促消費活動。近日，為滿足人民群眾迎

新年、辦年貨等消費需求，已經啟動了老字號嘉年華、網上年貨節等活動，節後還將舉辦消費促

進月等促消費活動。



四是培育壯大新型消費，激發消費活力。指導各地因地制宜發展首發經濟，大力發展數字消

費、綠色消費、健康消費，創新多元化消費場景，積極培育新的消費增長點。



五是改善消費條件，優化消費環境。將加快培育國際消費中心城市，營造更加友好的國際化

消費環境。推動步行街、商圈設施改造和業態升級，聚焦「一老一小」，深化一刻鐘便民生活圈

建設。深入實施縣域商業三年行動，推進「千集萬店」改造提升，不斷便利城鄉居民消費。落實

全國統一大市場建設任務，營造良好的消費環境。

