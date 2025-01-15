  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2025 16:02

《駐京專電》商務部：本周印發加力支持汽車、家電等以舊換新細則

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部市場運行和消費促進司司長李剛在
國新辦表示，今年「以舊換新」將重點做好五個方面的工作。一是加力擴圍實施消費品以舊換新
，穩住消費的基本盤。近日，中央財政已經預下達２０２５年消費品以舊換新首批資金８１０億
元。本周，將陸續印發２０２５年加力支持汽車、家電、家裝和電動自行車以舊換新，以及手機
等數碼產品的購新補貼實施細則。下一步，將進一步優化政策操作流程，強化政策宣傳解讀，讓
消費者更清楚地了解政策、享受實惠。
　
＊去年以舊換新帶動相關產品銷售額超１﹒３萬億＊
　
　　　據初步統計，２０２４年，全國汽車以舊換新超過了６８０萬輛，超３６００萬名消費者
購買８大類家電以舊換新產品超過５６００萬台，家裝廚衛「煥新」補貼產品約６０００萬件，
電動自行車以舊換新超過１３８萬輛。消費品以舊換新帶動相關產品銷售額超過１﹒３萬億元人
民幣。
　
　　二是擴大服務消費，優化消費結構。將打好政策組合拳，實施服務消費提質惠民行動，會同
相關部門完善重點領域的支持政策，開展「服務消費季」「中華美食薈」等服務消費促進活動，
推動電信、教育、醫療等領域有序擴大開放，豐富服務消費供給。
　
　　三是創新舉辦擴消費活動，營造消費氛圍。將和地方一道，突出重點時段，聚焦重點品類，
聯動線上線下，組織開展形式多樣、人民群眾喜聞樂見的促消費活動。近日，為滿足人民群眾迎
新年、辦年貨等消費需求，已經啟動了老字號嘉年華、網上年貨節等活動，節後還將舉辦消費促
進月等促消費活動。
　
　　四是培育壯大新型消費，激發消費活力。指導各地因地制宜發展首發經濟，大力發展數字消
費、綠色消費、健康消費，創新多元化消費場景，積極培育新的消費增長點。
　
　　五是改善消費條件，優化消費環境。將加快培育國際消費中心城市，營造更加友好的國際化
消費環境。推動步行街、商圈設施改造和業態升級，聚焦「一老一小」，深化一刻鐘便民生活圈
建設。深入實施縣域商業三年行動，推進「千集萬店」改造提升，不斷便利城鄉居民消費。落實
全國統一大市場建設任務，營造良好的消費環境。

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處