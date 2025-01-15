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AH股新聞

15/01/2025 16:25

《駐京專電》商務部：外部環境充滿挑戰，惟仍有很多有利條件

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部對外貿易司負責人孟岳在國新辦發
布會上表示，當前，世界經濟增長動能明顯不足，單邊主義、保護主義明顯抬頭，全球貿易壁壘
增多，地緣政治影響加深，全球產供鏈安全和貿易秩序面臨較大的挑戰。這樣的外部環境不管是
對中國，還是對全球其他經濟體來說都充滿了挑戰。
　
＊宏觀政策組合效應持續顯現，外貿新動能加速釋放＊
　
　　不過孟岳強調，也要看到，２０２５年外貿發展仍然有很多有利條件。一是全球經貿仍處於
復甦進程，世貿組織預計今年全球貨物貿易量增長３％。二是中國經濟持續回升向好，宏觀政策
組合效應持續顯現，有效提振了社會信心。三是外貿新動能加速釋放，綠色化、數字化步伐不斷
加快。四是穩外貿政策接續發力，為企業創新升級、拓展國際市場提供更多支撐。五是對外開放
邁向更高水平。中國超大規模市場為全球商品提供了更多機遇。
　
　　２０２５年，中國將繼續擴大高水平對外開放。要緊扣高質量發展這個關鍵詞，促進外貿穩
定增長。一是加快落實各項政策措施。幫助外貿企業穩訂單，打通堵點和卡點，推動外貿穩定發
展。二是加快培育外貿新動能。拓展電子貿易單據應用，鼓勵貿易全鏈條數字化發展。提升外貿
企業綠色低碳發展的能力，推進海外智慧物流平台的建設，支持有條件的地方辦好跨境電商交易
會、供需對接會，為企業搭建更多展示對接的平台。促進保稅維修持續健康發展，有序擴大維修
產品和區域範圍。
　
＊擴大市場開放，挖掘進口潛力＊
　
　　三是做好涉企服務保障。將繼續舉辦綠色貿易、跨境電商等專題培訓，提升外貿企業綜合發
展能力。編制並發布《國別貿易指南》和外貿促進信息，加強中外企業的信息對接。積極擴大面
向全球的高標準自貿區網絡，商簽新的貿易暢通工作組，務實解決雙方貿易中存在的堵點和難點
，創造更多的商機。
　
　　四是積極擴大進口。繼續發揮進博會、消博會、廣交會進口展等開放平台促進作用，培育國
家進口貿易促進創新示範區，擴大市場開放，挖掘進口潛力，「真正把中國大市場變成世界大機
遇」。

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