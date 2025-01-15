《駐京專電》商務部：外部環境充滿挑戰，惟仍有很多有利條件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部對外貿易司負責人孟岳在國新辦發

布會上表示，當前，世界經濟增長動能明顯不足，單邊主義、保護主義明顯抬頭，全球貿易壁壘

增多，地緣政治影響加深，全球產供鏈安全和貿易秩序面臨較大的挑戰。這樣的外部環境不管是

對中國，還是對全球其他經濟體來說都充滿了挑戰。



＊宏觀政策組合效應持續顯現，外貿新動能加速釋放＊



不過孟岳強調，也要看到，２０２５年外貿發展仍然有很多有利條件。一是全球經貿仍處於

復甦進程，世貿組織預計今年全球貨物貿易量增長３％。二是中國經濟持續回升向好，宏觀政策

組合效應持續顯現，有效提振了社會信心。三是外貿新動能加速釋放，綠色化、數字化步伐不斷

加快。四是穩外貿政策接續發力，為企業創新升級、拓展國際市場提供更多支撐。五是對外開放

邁向更高水平。中國超大規模市場為全球商品提供了更多機遇。



２０２５年，中國將繼續擴大高水平對外開放。要緊扣高質量發展這個關鍵詞，促進外貿穩

定增長。一是加快落實各項政策措施。幫助外貿企業穩訂單，打通堵點和卡點，推動外貿穩定發

展。二是加快培育外貿新動能。拓展電子貿易單據應用，鼓勵貿易全鏈條數字化發展。提升外貿

企業綠色低碳發展的能力，推進海外智慧物流平台的建設，支持有條件的地方辦好跨境電商交易

會、供需對接會，為企業搭建更多展示對接的平台。促進保稅維修持續健康發展，有序擴大維修

產品和區域範圍。



＊擴大市場開放，挖掘進口潛力＊



三是做好涉企服務保障。將繼續舉辦綠色貿易、跨境電商等專題培訓，提升外貿企業綜合發

展能力。編制並發布《國別貿易指南》和外貿促進信息，加強中外企業的信息對接。積極擴大面

向全球的高標準自貿區網絡，商簽新的貿易暢通工作組，務實解決雙方貿易中存在的堵點和難點

，創造更多的商機。



四是積極擴大進口。繼續發揮進博會、消博會、廣交會進口展等開放平台促進作用，培育國

家進口貿易促進創新示範區，擴大市場開放，挖掘進口潛力，「真正把中國大市場變成世界大機

遇」。

