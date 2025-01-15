《駐滬專電》上海政府今年工作重點：提消費、促投資、穩外貿

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海市長龔正今日在上海人大開幕式上作

政府工作報告。在２０２５年上海政府工作的具體任務中，大力提振消費排在第一的位置。



《報告》提出，要落實提振消費專項行動，積極促進商品消費，更加註重推進服務消費擴容

升級。推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。辦好「五五購物節」、「上海

之夏」國際消費季、上海旅遊節、國際光影節等重大促消費活動，創新線上線下相結合的多元化

消費場景。大力發展首發經濟、銀髮經濟、夜間經濟、直播經濟，推進新型消費、汽車消費、綠

色消費，加快打造以國貨潮牌為引領的消費自主品牌。加快發展線上演播、沉浸式體驗、房車露

營等新業態，推動高能級、高流量、高品質的演出、賽事、展會等落地，促進商旅文體展聯動發

展。提升入境人士消費便利度，大力發展免退稅經濟，打造安全放心消費環境。



促投資也是今年重點任務之一，《報告》提出，要推進重大工程建設，全年完成投資

２４００億元人民幣。強化重大產業項目服務保障，推動技術改造投資穩步增長。健全政府投資

有效帶動社會投資機制。實施土地儲備新機制，促進土地資源供需銜接、精準配置。低效建設用

地減量１０平方公里。



在全力穩外貿、穩外資方面，《報告》提出，要培育壯大跨境電商、離岸貿易、二手車出口

、保稅維修、再製造等外貿新業態，拓展中間品出口渠道。推動涉外企業環境、社會和治理能力

（ＥＳＧ）不斷提升。擴大服務業高水平對外開放，加大醫療健康、文旅等領域的開放力度。落

實新修訂的鼓勵外商投資產業目錄，更大力度保障外資企業的國民待遇，加快推動一批重大外資

項目落地，進一步打響「投資上海」品牌。加強與港澳台交流合作，深化外事、僑務工作。

