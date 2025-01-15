《駐滬專電》調研：去年四季度上海機構和個人投資者信心恢復

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新發布

的２０２４年第四季度上海市投資者信心指數大幅回升，為１０６﹒５７點，環比大幅上升

１０﹒９７點，同比上升８﹒４２點，指數重回樂觀區域。



其中，企業家投資信心指數為１０２﹒９０點，環比下降５﹒９２點，同比下降０﹒８３點

；機構投資者信心指數為１１８點，環比上升２５﹒７６點，同比上升１３﹒５８點；上海市個

人投資者信心指數大幅回升，為１０１﹒４２點，環比上升１３﹒０８點，同比上升１６﹒７６

點。三個分項指數均處於１００點以上的樂觀區域。



上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥表示，去年四季度企業家投資信心指數下滑主要

有三個原因：一是國內需求走弱，部分實體企業利潤收縮，生產節奏隨之放緩。二是美國通脹數

據超預期回落，原油、有色金屬等國際定價商品價格大幅走弱，部分企業為了防範庫存貶值選擇

減緩生產。三是中美貿易出現新變化，美國候任總統特朗普聲稱上任後將對中國加徵關稅等政策

，對投資者心態造成了不利影響。



而機構和個人投資者信心回升，主要是因為國內政策面的積極變化，為Ａ股市場的反彈提供

了堅實的支撐。同時，去年四季度市場成交活躍，投資收益較前期改善，提升了機構和個人投資

者的滿意度。



另一方面，從海外環境的積極變化也為Ａ股市場帶來了利好。隨著外資的持續流入，市場流

動性增強，提升了市場的估值水平和吸引力，使機構和個人投資者對後市的看法較為樂觀。

